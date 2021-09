Etnos - Festival World Music a Il Chiosco

Orario non disponibile

Quando Dal 08/09/2021 al 14/09/2021 Orario non disponibile

Padova ospita Etnos - Festival World Music, 8 - 14 settembre al Chiosco; un viaggio musicale pieno di emozioni.

L’obiettivo di questa rassegna, organizzata con il contributo del Comune di Padova - la cui direzione artistica è curata da Paolo Andriolo, è raccontare la musica del mondo attraverso i suoni, favorendo l’arricchimento dall’incontro tra culture, in una città che è sempre più multiculturale ma ha ancora molta strada da fare per trovare un centro di gravità nell’inclusione sociale, nell’integrazione, nella scoperta reciproca. Da sempre, in questo senso, l’arte e la musica hanno fatto da ponte ed oggi è necessario più che mai.

Mercoledì 8 settembre

Mi linda dama

Namritha Nori: voce, loop

Giulio Gavardi: chitarra, saz turco, bouzouki, synth, sax soprano

Alvise Seggi: contrabbasso. Oud Pietro Valente: batteria e percussioni

Mi Linda Dama e? un progetto musicale di ispirazione mediterranea; composizioni proprie e pezzi della tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tante culture mediterranee, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all’utilizzo di un’ampia varieta? di strumenti di epoche ed aree diverse. Un approccio che vuole essere fusione, rinascita e innovazione, e che consenta una riscoperta di un repertorio antico ma dai significati estremamente attuali, essendo nato da una migrazione attraverso tutto il Mediterraneo.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/271452624480874

Venerdì 10 settembre

Freedom in movement

Jabel Kanuteh - kora, voce

Marco Zanotti - batteria, mbira

A un anno dalla pubblicazione del loro primo album come duo, il griot del Gambia Jabel Kanuteh e il visionario musicista romagnolo Marco Zanotti annunciano il tour per l’estate 2021 con un singolo intitolato iconicamente We want to dance. La liberta? di movimento, un tema inizialmente associato al fenomeno delle migrazioni umane ma divenuto attuale per tutt’altro motivo, si trasforma in voglia di ballare, di esistere, dopo i lunghi mesi di segregazione forzata.

Kanuteh proviene da una antica e importante famiglia di griot e per questo porta sulle sue spalle la responsabilita? di essere un maestro della parola e del suo strumento, la kora. La sua storia personale parla pero? anche di anni passati tra la Libia e il Mediterraneo, fino ad approdare nelle Marche dove ha conosciuto Marco Zanotti, istrionico agitatore culturale abituato a coniugare ricerca e tradizione, gia? direttore della Classica Orchestra Afrobeat e di Cucoma Combo (proprio nel 2021 e? uscito il suo album solista Re-flexio).

Freedom of Movement e? un concerto all’insegna del dialogo, dove l’improvvisazione tra due strumenti apparentemente distanti come la kora e la batteria e? organica al messaggio. Musica poetica per sognare e immaginare, ma anche tanta energia e voglia di ballare: We want to dance, appunto. In definitiva, musica libera dai cliche?, dalle etichette e dai luoghi comuni.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2705281173109442

Martedì 14 settembre

Paolo Andriolo Trio

Paolo Andriolo - basso

Ivan Tibolla - piano e fisarmonica

Roberto Rossi - batteria e percussioni

Paolo si è diplomato al conservatorio Pollini di Padova triennio e biennio entrambi con 110 e lode.

L’attivita? professionale di musicista e produttore inizia nel 1992 partecipando a vari tour con il cantautore genovese Francesco Baccini, nel 1997 entra nella band veneta dei Pitura freska, che proseguira? fino al 2002. In questo periodo inizia una serie di importanti collaborazioni nell’ambito della musica brasiliana tra cui quella con Gilberto Gil nel 1995, Toninho Horta nel 1998 e nel 2008 ed Eumir Deodato nel 2010. Si esibisce in moltissimi festival italiani (Umbria Jazz, Bordighera Jazz and Blues, Valdarno Jazz, Trasimeno Blues, Veneto Jazz Festival, argojazz e molti altri).

Nel 2008 registra il suo primo album da solista tra l’Italia e il Brasile, ospitando moltissimi artisti italiani e brasiliani tra cui: Azymuth, Arthur Maia, Marcelo Martins, Kiko Continentino.

Collabora con il progetto Soultrax dal 2010 con le cantanti inglesi: Vanessa Haynes, Donna Gardier e Joy Rose per una serie di concerti in tutta Europa. Dal 2017 suona in Qatar con vari musicisti americani tra cui i pianisti Richard Johnson e Theo Hill e molti altri musicsti presso il Club At St Regis di Doha (filiale del Lincoln Center di New York).

Da settembre 2019 a marzo 2020 inizia la collaborazione con la pianista brasiliana Bianca Gismonti. Con Bianca suona in Finlandia, Germania, Cina (Lincoln Center Shanghai per 2 settimane), Brasile (il 13 febbraio 2020 al Blue Note di Sao Paulo e il 17 febbraio al Triboz di Rio de Janeiro) e in India per 5 concerti a Jaipur, Bangalore, Calcutta, New Delhi.

Come produttore lavora per le reti mediaset dal 2004 con oltre 130 brani composti per le library musicali del gruppo editoriale.

Con questo trio si presenta con Ivan Tibolla al piano e Roberto Rossi alla batteria presentando un progetto di brani in stile classico, brasiliano ed europeo. Il repertorio e? di brani originali e di autori quali: Egberto Gismonti, Guinga, Hermeto Pascoal rielaborati e riarrangiati.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2896530553947089/

Apertura Chiosco ore 18

Prenotazioni 3342004006 anche via Whatsapp

Ingresso libero riservato ai soci

???

Aperti da martedì a domenica dalle 18

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita )

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

???

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

IG → @ilchioscopadova

Info web

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova

https://ilchiosco.pd.it/event/etnos-festival-world-music/

Foto articolo da eventi Facebook

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...