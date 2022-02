Convegno in memoria di Ettore Arrigoni degli Oddi, il padre dell'ornitologia italiana

Nell’80° dalla scomparsa del Conte padovano Ettore Arrigoni degli Oddi, Padre dell'Ornitologia italiana, mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 15.30, si svolgerà un convegno in sua memoria alla Sala Anziani di Palazzo Moroni (via VIII febbraio n. 6).

Interverranno:

Fausto Barbagli Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze Massimo Semenzato Associazione Faunisti Veneti

Associazione Faunisti Veneti Alessandro Salvelli Presidente Federcaccia Verona

Presidente Federcaccia Verona Modera Beniamino Bettio Storico

Nell'ambito del convegno verrà presentata la biografia del Conte padovano a firma di Damiano Cappellari editta da Il Rio Edizioni Mantova.

Damiano Cappellari ci conduce, come in un viaggio, a scoprire il Conte padovano Ettore Arrigoni degli Oddi (Monselice, 1867-Bologna, 1942), il padre dell’ornitologia italiana nonché appassionato seguace di Diana.

Discendente della nobiltà padovana, fin da adolescente si dedicò allo studio degli uccelli radunando nella sua villa di Ca’ Oddo un’immensa collezione di impagliati e dando alle stampe opere insuperate sull’avifauna paleartica. Fu pure libero docente di Zoologia e deputato. Il Conte ebbe per una vita privata travagliata, funestata da lutti, traversie giudiziarie e conclusa in una Casa di salute.

Cappellari ha setacciato archivi, biblioteche e musei, ha visitato le dimore del Conte, ne ha contattato i discendenti e ne ha ricostruito i legami con personaggi come D’Annunzio, Alfredo Rocco e Agostino Gemellli: un lavoro immane, a quasi ottant’anni dalla morte, ma che non poteva essere ulteriormente rimandato per celebrare finalmente il Re degli ornitologi-cacciatori italiani.

Damiano Cappellari laureato all’Università di Trento, abita nella Valdadige veronese, proprio sul confine del vecchio Impero austro-ungarico. Ha esordito come narratore con il romanzo Aleksej Karenin (Rebellato Editore, Venezia) cui sono seguiti i romanzi, firmati con lo pseudonimo Demian Planitzer (in onore della bisnonna slava), Il giovane Hanno Buddenbrook la parte mancante dei Buddenbrook di Thomas Mann (Alboversorio Editore, Milano) e Memorie di un nummomane ovvero tramonto di un collezionista di monete antiche (Alboversorio Editore, Milano). Si è dedicato come saggista ad argomenti di numismatica, storia ed arte dando alle stampe Emozioni numismatiche – Apologia del Nummofilo (Enter Edizioni, Foggia) ed Elogio della Numismatica – Elogium Nummophiliae (Alboversorio Editore, Milano). Con Memorie di un nummomane è stato finalista al premio letterario Bukowski e con il romanzo Cadio finalista al premio letterario Il Giovane Holden. Biörn Shöpe ha paragonato il suo stile a quello di Guillaume Apollinaire. Con il Rio Editore ha pubblicato il volume “Alla scoperta del Conte Alessandro Magnaguti l’ultimo Cavaliere dei Gonzaga” (2019 e in seconda edizione 2021).

Fausto Barbagli. E’ membro del consiglio scientifico del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. È presidente dell’Associazione Musei Scientifici, si occupa di museologia, di storia delle scienze naturali e di zoologia con particolare riguardo all’ornitologia e ai temi di sistematica e tossonomia. E’ membro della commissione ornitologica italiana (COI).

Massimo Semenzato. E’ membro dell’Associazione Faunisti Veneti Alessandro Salvelli Veterinario è presidente della Federcaccia di Verona.

Beniamino Bettio. Storico di Sarmeola di Rubano, autore di diverse pubblicazioni di storia locale.

