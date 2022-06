Al via Euganea film festival con Luigi Lo Cascio e la proiezione del film "La città ideale" a Villa Duodo di Monselice

Sarà Villa Duodo a Monselice (PD) ad ospitare, mercoledì 15 giugno, la serata inaugurale della XXI edizione dell’Euganea Film Festival, manifestazione itinerante che porta il cinema nei luoghi più suggestivi del territorio compreso tra il Parco Regionale dei Colli Euganei e i vicini Colli Berici. Giunto quest’anno alla sua 21a edizione, il Festival, che si terrà tra il 15 giugno e il 3 luglio sotto la direzione artistica di Pier Paolo Giarolo, è un appuntamento imprescindibile per esplorare, immersi in contesti di particolare pregio storico, artistico e naturalistico, le nuove tendenze di un linguaggio in continua evoluzione come quello cinematografico.

Protagonista della serata di apertura è l’attore e regista siciliano Luigi Lo Cascio, interprete di opere di rilievo come I Cento Passi e La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, Luce dei miei occhi di Giuseppe Piccioni, La bestia nel cuore di Cristina Comencini e Il Traditore di Marco Bellocchio. Per l’occasione Lo Cascio incontrerà il pubblico per parlare del suo lavoro e della sua idea di “abitare”, tema portante di questa edizione del Festival.

Gli ospiti saranno accolti a partire dalle 19.30 (ingresso gratuito, posti limitati con prenotazione consigliata su www.eventbrite.it) da una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio offerti dall’Azienda Agricola Valle Madonnina e dal Birrificio Bird. A seguire, alle 21.00 è in programma la proiezione del film La città ideale, pellicola del 2012 che ha segnato l’esordio alla regia di Lo Cascio. Il film racconta la storia di Michele Grassadonia, ecologista convinto che lascia la sua città natale, Palermo, per trasferirsi a Siena, da lui giudicata la "città ideale" per eccellenza. Il suo obiettivo è provare a vivere senza acqua corrente ed energia elettrica; mentre il suo esperimento procede normalmente, in una notte scossa da un forte temporale succedono degli avvenimenti che lo porteranno a ricredersi sul luogo dove si è stabilito.

Il programma completo del Festival è disponibile su www.euganeafilmfestival.it.

Come da tradizione, accanto ad alcuni eventi speciali, Euganea Film Festival ospita un Concorso Internazionale per documentari, cortometraggi di fiction e cortometraggi di animazione che vanno a concorrere nelle rispettive sezioni competitive. In questa 21a edizione in gara ci sono 27 opere, selezionate – tra le oltre 1000 raccolte tramite apposito bando – dal direttore artistico Pier Paolo Girolo e dalla giuria di Euganea Movie Movement formata da Sergio Trefaut, Enrica Gatto ed Enrica Capra.

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

