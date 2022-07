Euganea Film Festival 2022 chiude a Monselice tra danza, live painting e Pasolini in versione restaurata

Si avvia a conclusione la ventunesima edizione di Euganea Film Festival, la manifestazione itinerante organizzata da Euganea Movie Movement tra i comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei e dei Colli Berici che, con la direzione artistica di Pier Paolo Giarolo, porta il cinema nei luoghi più suggestivi e incantevoli del territorio. Un appuntamento imprescindibile per esplorare le nuove tendenze di un linguaggio in continua evoluzione come quello cinematografico immersi in ambienti unici.

Domenica 3 luglio

La serata finale si terrà domenica 3 luglio alla Cava delle More di Monselice, dove dalle 19 è in programma una performance di danza e live painting di e con Elisabetta Cortella ed Elena Candeo dedicata al tema degli insediamenti umani che hanno caratterizzato l'evoluzione del paesaggio dalle origini ad oggi.

https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/human-landscape

La cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale avrà luogo alle ore 21. Verranno consegnati i premi relativi alle cinque categorie: Premio EFF 2022, Premio della giuria, Menzione speciale, Premio Cinemambulante e Premio miglior animazione. Per la ventunesima edizione di Euganea Film Festival sono state selezionate 27 opere (su oltre 1000 che hanno partecipato all’apposito Bando di Concorso).

Alle 21.30 gran chiusura con la proiezione in versione restaurata del film Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini, capolavoro del 1964 in cui Pasolini percorre l'Italia dal sud al nord, interrogando ogni classe e tipologia d'italiano su un argomento (all'epoca) tabù quale la sfera sessuale. Pungolati, sollecitati e provocati da un intervistatore mai neutrale, uomini e donne di tutte le età rispondono restituendo l'immagine di un'Italia intrisa di pregiudizi e repressioni, talvolta gretta e oscurantista, talvolta ansiosa di un'emancipazione ancora lontana. Come ospiti e commentatori illustri, partecipano anche Alberto Moravia, Cesare Musatti, Giuseppe Ungaretti, Oriana Fallaci, Adele Cambria e molti altri. Le proiezioni sono sul prato, è consigliato abbigliamento adeguato e telo.

https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/pasolini

In caso di pioggia la serata si svolgerà al Cinema Corallo, via S. Luigi 18, Monselice (PD).

Euganea Film Festival

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

