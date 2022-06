Euganea Film Festival, gli eventi del fine settimana a Este

Il primo week end di Euganea Film Festival 2022 offre proiezioni imperdibili per tutti gli amanti del cinema d’animazione.

Sabato 18 giugno

Nella serata di sabato 18 giugno l’appuntamento è ai Giardini di Este (PD), dove entra nel vivo il concorso internazionale. Tre le proiezioni in programma ci sono due cortometraggi di animazione (Footsteps on the wind di Maya Sanbar e La prima cosa di Omar Al Abdul Razza), cui seguirà il documentario di Victoria Fiore Nascondino, una visione sorprendente e straziante della vita a Napoli dal punto di vista di un ragazzo di 12 anni. Sarà presente la regista.

Domenica 19 giugno

Domenica 19 giugno le proiezioni si terranno, sempre a Este, alla barchessa di Villa Vigna Contarena (Via G. Negri,15). La serata, interamente dedicata al mondo del cinema di animazione, vedrà protagoniste, a partire dalle 21.30, sette opere in concorso internazionale. Chiude il programma alle 22 il concerto illustrato degli Opez: una performance audio-visiva (musica da guardare) ispirata al primo disco band italiana “Dead Dance”, uscito per l’etichetta tedesca Agogo Records. Un concerto che non è solo un’esperienza acustica ma coinvolge tutti i sensi in un viaggio ipnotico, fisico e mentale tra lampadine fulminate, giradischi stonati, lunghe ombre scure e un eterno tramonto. Ad animare la serata Massi Amadori (chitarre, loop station, drone) e Aimone Marziali (lavagna meccanica luminosa, live painting).

In caso di pioggia tutte le proiezioni saranno spostate al Teatro Filodrammatici: via Calle della Musica, 13 – Este (PD).

https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/opez-concerto-illustrato

Il festival

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

Info web rassegna

Foto articolo da evento Facebook e da sito https://www.euganeafilmfestival.it/it - illustrazioni Elisabetta Vedovato