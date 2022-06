Euganea Film Festival, a Este il giornalista d’inchiesta Danilo Procaccianti

Dopo il grande successo della serata di apertura a Monselice con ospite Luigi lo Cascio, venerdì 17 giugno Euganea Film Festiva entra nel vivo inaugurando una tappa di tre giorni nella città di Este (PD).

Alle 19.30 alla Bottega Gigi Pipa

Alle 19.30, alla Bottega Gigi Pipa di Piazza Trento, è in programma il secondo “evento speciale” del Festival, con protagonista Danilo Procaccianti, giornalista della trasmissione Report di RAI3 e tutor del Premio Morrione, il riconoscimento dedicato ai giovani autori e al giornalismo d’inchiesta televisivo giunto quest’anno all’undicesima edizione. Procaccianti, originario di Enna, nel 2011 vince il premio Ilaria Alpi nella sezione “miglior reportage italiano lungo” con “Evasori”, un’inchiesta sull’evasione fiscale. Nel 2012 vince il premio Rocco Chinnici per le inchieste sulla criminalità organizzata e nel 2015 al Festival del Cinema di Imperia si aggiudica il premio per il miglior documentario con un reportage su Matteo Messina Denaro.

Procaccianti incontrerà il pubblico per parlare del suo lavoro e delle inchieste seguite negli ultimi anni.

Alle 21 ai Giardini di Este

Alle 21, saranno i Giardini di Este ad accogliere la proiezione del reportage di Pietro Mecarozzi, giornalista e autore presso Linkiesta.it. Con Maremma Felix, vincitore del Premio Morrione 2021 per il giornalismo investigativo, si è occupato delle infiltrazioni mafiose e dell’invasione degli oligarchi russi nella Maremma Toscana. L’inchiesta è un ritratto crudo e reale di uno dei territori più affascinanti della Toscana e della penisola italiana. Al di là dei suggestivi paesaggi e della storia che la contraddistingue, la Maremma nasconde infatti un lato marcescente: contaminato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare la camorra, e porto sicuro per un’orda di oligarchi russi – dai precedenti oscuri – che dopo la Versilia hanno scelto la Maremma come luogo dove investire i loro capitali di dubbia natura.

Seguirà la proiezione di due documentari in concorso, Concreta Sea di Julia Naidin e The Spark di Valeria Mazzucchi e Antoine Harari. Sarà presente anche il regista Giovanni Pellegrini.

In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno al Teatro dei Filodrammatici, Via Calle della Musica 13, Este (PD).

Come da tradizione, accanto ad alcuni eventi speciali, Euganea Film Festival ospita un Concorso Internazionale per documentari, cortometraggi di fiction e cortometraggi di animazione che vanno a concorrere nelle rispettive sezioni competitive. In questa 21a edizione in gara ci sono 27 opere, selezionate – tra le oltre 1000 raccolte tramite apposito bando – dal direttore artistico Pier Paolo Girolo e dalla giuria di Euganea Movie Movement formata da Sergio Trefaut, Enrica Gatto ed Enrica Capra.

Il festival

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

