Euganea Film Festival: a Montegrotto escursione sui colli, degustazione di vini e proiezioni

Nella giornata di mercoledì 29 giugno gli eventi firmati Euganea Film Festival si terranno a Montegrotto Terme (PD).

Il programma comincia alle 19.30 a Villa Draghi con una passeggiata al tramonto, a cura di Coop A perdifiato, che accompagnerà i partecipanti in un percorso ad anello tra i vigneti, le cave ed i boschi di Montegrotto Terme e le bellezze paesaggistiche e naturalistiche offerte dal Monte Alto (iscrizione obbligatoria via mail a info@aperdifiato.com).

Alle ore 20 l’appuntamento è, invece, al Museo del Termalismo di Via Enrico Fermi per una visita guidata (prenotazioni via mail a info@museodeltermalismo.it). Il museo unisce due anime: il termalismo, tradizione millenaria dell’area euganea, e il territorio, perché porta alla luce altri aspetti distintivi di questa zona. All’interno vi sono conservati i reperti inediti e straordinari ritrovati nelle aree archeologiche di Montegrotto Terme, che raccontano di un passato lontano, e di una straordinaria attualità, anche grazie ad un itinerario interattivo, immersivo e personalizzabile.

A seguire si terrà una degustazione dei vini della cantina Sieman.

Si chiude dalle 21.30 a Villa Draghi con la proiezione di due documentari in concorso: Belgium-20 di Jean-Benoît e Never coming back del regista polacco Miko?aj Lizutfilm, un film che raccoglie la testimonianza di alcune adolescenti polacche chiuse in un riformatorio e che vorrebbero rifarsi una vita.

In caso di pioggia la serata si svolgerà presso l’Hotel Terme Millepini Y-40: via Catajo, 42, Montegrotto Terme.