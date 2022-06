Euganea Film Festival a Villa dei Vescovi: si parla di “Abitare” tra visite guidate ed escursioni sui Colli

Euganea Film Festival A Villa dei Vescovi di Torreglia: si parla di “Abitare” tra visite guidate ed escursioni sui Colli

Domenica 26 giugno Euganea Film Festival fa tappa a Luvigliano di Torreglia, nel padovano, in una delle dimore più affascinanti dei Colli Euganei: Villa dei Vescovi, patrimonio del FAI.

Di “abitare”, il tema che fa da fil rouge a tutta l’edizione 2022 del Festival, si parlerà alle 18.30 insieme ed Arianna Porcelli Safonov, autrice del libro Fottuta campagna, la storia di una professionista che, estenuata dalla frenetica vita di città, decide di trasferirsi in un casale nell’Oltrepò Pavese. La modifica delle abitudini, così diverse fra la città e la campagna, diventano spunto per riflessioni sulla mitizzazione della vita agreste. Le sue esperienze vengono raccontate, insieme all’autrice, durante un’escursione guidata nei sentieri dei Colli Euganei (biglietto unico acquistabile su Eventbrite). L'escursione dura circa tre ore.

Alle 21.30 al via le proiezioni dei film in concorso Life in a bitch di Varya Yakovleva e Lines di Barbora Sliepkovà, un documentario che racconta il quotidiano della Bratislava contemporanea i cui abitanti, oltre ai propri guai, devono far fronte al costante sviluppo dell’edilizia urbana, al cos del traffico e all’aumento dei prezzi delle case.

In caso di pioggia la serata si svolgerà all’interno della Villa.

Le visite guidate

Per chi volesse conoscere meglio le peculiarità della cinquecentesca Villa dei Vescovi, progettata da Falconetto e magistralmente affrescata sono inoltre in programma tre turni di visite guidate, alle ore 18, 19 e 20 (biglietto 10 euro. Per info e prenotazioni: faivescovi@fondoambiente.it - 049 9930473).

Euganea Film Festival

Il programma completo del Festival è disponibile su https://www.euganeafilmfestival.it/it

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzato con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

Info web evento

https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/visita-guidata-a-villa-vescovi

Info web rassegna

Foto articolo da evento Facebook e da sito https://www.euganeafilmfestival.it/it - illustrazioni Elisabetta Vedovato