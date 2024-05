EUGANEA-N Festival! Domenica 2 Giugno 2024 h 18:00 - Villa Beatrice d'Este. Nel giardino di Villa Beatrice d’Este sui Colli Euganei, Domenica 2 Giugno dalle 18:00 , ti aspetta “EUGANEA-N” FESTIVAL!

Ammirando il tramonto più suggestivo dei Colli Euganei potrai degustare le più esclusive "Perle" del Mare e non solo by Nautilus fish & wine® Catering, con la presenza di alcuni prodotti Presidio Slow Food abbinati ai fantastici Vini del territorio della cantina al femminile "Ca’della Vigna". Potrai scegliere tra i piatti gourmet dello chef Renato di Nautilus, tra specialità venete, frittura imperiale, cicchetti e proposta Veg!

SUNSET DJ SET by SANDRO VENTURA

Si richiede la prenotazione, i posti sono molti ma non illimitati! Il costo è di 10 euro a persona e include:

- calice di vino / bibita

- Piattino bacaro con cicchetto



E’ previsto una cauzione di 3 euro che verrà poi restituita, quale cauzione per il calice.



DOVE:

Villa Beatrice d’Este

Via Gemola 7, Barone (PD)

ORARIO:

Dalle 18.00 alle 21.00



COME PARTECIPARE: messaggio WhatsApp al +39 348 76 110 67 . Chiamando il numero +39 329 07 721 62 indicando nome, cognome e numero dei partecipanti, i posti sono tanti ma non infiniti, affrettati a prenotare il tuo ingresso!