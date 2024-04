Euganea-N Festival! Food - Wine - Music

Mercoledì 1 maggio 2024 h 11:30. Nel giardino di Villa Venier a Vo’ Vecchio, si piedi dei Colli Euganei, il I° Maggio dalle 11.30 alle 18, ti aspetta “EUGANEA-N” FESTIVAL! Potrai degustare le più esclusive "Perle" del Mare e non solo by Nautilus fish & wine® catering, con la presenza di alcuni prodotti Presidio Slow Food abbinati ai fantastici vini del territorio delle cantine al femminile Ca’ Lustra Zanovello (https://www.facebook.com/CaLustraVinoDegliEuganei) e Ca’della Vigna (https://www.facebook.com/CaDellaVignaWine).

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

COSA SI MANGIA e BEVE

- Bancarelle delle cantine:

Cà Lustra Zanovello

Cà della Vigna

- Bancarella del Fritoin:

le introvabili Moeche (se disponibili) e le Fritture Imperiali

- Bancarella del Bacaro: Cicchetti e specialità Veneziane di pesce (Schie con polentina Bianco Perla Slow Food, Mazzancolle in saor, sarde in saor, Mantecato e Broccoletto di Custoza Slow Food)

- Bancarella del Folparo:

Folpi alla Veneta, seppie ai ferri, moscardini alla busara

- Bancarella del Casoin: degustazione formaggi abbinati a confetture e affettati

- Postazione e presenza Slow Food Colli Euganei



MUSICA LIVE - Tra un tour e l’altro in giro per l’Italia e non solo, la fantastica calda voce di Stevie Biondi ci accompagnerà durante l’Evento https://www.steviebiondi.com/biografia



COME SI SVOLGE - L'evento su prenotazione, prevede l'utilizzo di token/gettoni che potrai acquistare direttamente alla cassa.

Con il primo pacchetto da 12 euro valido per l’accesso, Ti verranno consegnati:

- calice (Escluso minorenni)

- tracolla porta calice

- 3 gettoni spendibili alle bancarelle

È previsto una cauzione di 3 euro che verrà poi restituita, quale cauzione per il calice. Potrai poi acquistare un numero di gettoni a piacere, al prezzo di 4 euro,oo/cad. Ogni Bancarella avrà esposto il prezzo del proprio piatto, in gettoni (esempio: Piatto Bacarino 3 gettoni = 12 euro). L'Ingresso su prenotazione all'evento, l'utilizzo dei tavoli al parco e lo spettacolo musicale sono compresi nell'acquisto gettoni.

DOVE: Villa Venier, Vo’ Vecchio, Piazza B. Santimaria, 240 - Vo’ Vecchio

ORARIO: Dalle h 11.30 alle h 18

COME PARTECIPARE: messaggio WhatsApp al +39 348 76 110 67 o chiamando il numero +39 329 07 721 62 indicando nome, cognome e numero dei partecipanti, i posti sono tanti ma non infiniti, affrettati a prenotare il tuo ingresso!

PARTNER: Falconeri Padova, partner ufficiale dell’evento, omaggerà ogni partecipante di uno speciale presente

SLOW FOOD Colli Euganei, Cà Lustra Zanovello, Cà della Vigna. EVENTO ORGANIZZATO DA ATELIER DI GIULIA EVENTS E NAUTILUS FISH & WINE