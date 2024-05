Eugenio Finardi in concerto: "Anima blues the classics" il 14 giugno 2024.

? VENERDÌ 14 GIUGNO ORE 21.30

Una travolgente ed attesissima performance di

? Eugenio Finardi con la sua ANIMA BLUES THE CLASSICS

? APRE IL CONCERTO "PARTNERS IN CRIME" con la loro energia

A vent’anni dall’esordio di ANIMA BLUES, Eugenio Finardi torna alla sua grande passione con un concerto che, oltre ai brani originali, rende omaggio ai grandi classici della “Musica del Diavolo” rivisitati dalla sua straordinaria voce, roca, dolce e brumosa come un Brandy d’annata. Ad accompagnarlo i suoi complici di allora e talenti che di quel progetto hanno fatto scuola.In primis Vince Vallicelli, leggendario batterista che insieme a Pippo Guarnera ha negli anniaccompagnato i più grandi maestri del Blues nei loro tour italiani, Giovanni “Giuvazza” Maggioreeclettico ed elettrizzante chitarrista, che collabora da un decennio con Finardi anche come autore eproduttore ed è una vera enciclopedia della chitarra elettrica.

Forse qualcuno sarà sorpreso da questo lato meno conosciuto del cantautore di Musica Ribelle edExtraterrestre ma non i suoi amici e compagni di sempre che conoscono il suo profondo legame conil Blues che resta il suo rifugio e la sua cura nei momenti bui. Negli scorsi anni Eugenio è spessostato invitato da Fabio Treves come special guest nei concerti più importanti, come ad esempio il Pistoia Blues Festival 2022.Eugenio Finardi, Vince Vallicelli, Giovanni Maggiore and Friends propongono una serata di“contemporary, alternative but rootsy Blues” come lo definì una rivista americana del settore.

ANIMA BLUES è caratterizzato dalla grande libertà espressiva e la viscerale emotività dellavocalità di Finardi sottolineata da una ritmica “antica” dove risalta il suono naturale della batteria edove le bacchette posso saltare dal rullante all’asta di un microfono e un ritmo trascinante puòessere strappato ad una “washboard” mentre le chitarre ululano alle stelle o scivolano sul Mississippi Delta…Come in molti recenti progetti di Finardi c’è la ricerca del groove, del flussonell’improvvisazione che stimola e lenisce, del suono come ricerca del perdimento.