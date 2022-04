Europa creativa 2021 – 2027: infoday sul programma a Padova il 7 aprile 2022

Il 7 aprile 2022 il Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura, coordinato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, sarà a Padova per un infoday sul Programma Cultura di Europa Creativa, che si terrà presso la sede della Provincia in Piazza Bardella 2, dalle ore 10 alle 13.

«È per noi un onore co-organizzare e ospitare all’interno della nostra sede l’Infoday di presentazione del programma Europa Creativa 2021-2027 – ha detto il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui – La Cultura è condivisione, è esperienza collettiva, è il collante del popolo europeo. Spesso la contrapposizione di culture diverse è stata l’origine di lotte e battaglie: Europa Creativa è un programma ideato dall’Unione Europea con lo scopo di promuovere la convivenza delle diverse culture quale processo per rafforzare la pace in Europa».

La prima parte dell’evento è dedicata alla presentazione generale del Programma Cultura, con un focus speciale sui progetti di cooperazione europea, in scadenza il 5 maggio 2022.

La seconda parte dell’evento è dedicata alla narrazione di due progetti veneti nel settore del patrimonio culturale tra i quali, “REMEMBER – REstoring the MEmory of Adriatic port sites. Maritime culture to foster Balanced tErritorial growth”, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Italia – Croazia 2014 -2020 e il progetto coordinato dalla Provincia di Padova, MUS.NET., “MUSeum NETwork”.

“MUS.NET“, cofinanziato dal Programma Europa Creativa 2014 – 2020, si rivolge alle istituzioni culturali europee che gestiscono musei di piccole dimensioni. I partner di MUS.NET. sono convinti che i piccoli musei sono i custodi dell’identità culturale di un popolo. Spesso, proprio a causa delle loro ridotte dimensioni, devono però affrontare difficoltà di gestione e di bilancio, che possono avere delle ricadute sull’evoluzione sociale e educativa delle comunità che vivono nei loro territori. I temi trattati da MUS.NET. sono l’audience development, digitalizzazione, capacity building e inclusione presso strutture museali in aree periferiche dell’Unione Europea.

«Per il 2022, la dotazione economica di Europa Creativa sfiora i 385 milioni di euro, quasi 100 milioni in più rispetto al 2021 – ha detto il Vicepresidente della Provincia di Padova con delega alle Politiche Europee, Vincenzo Gottardo – l’aumento dei fondi rispecchia l’impegno dell’Unione europea mirato a sostenere la ripresa del settore culturale e creativo e promuoverne la resilienza negli anni a venire. È evidente che il programma Europa Creativa ha un’importanza economica notevole anche per gli enti locali e per la Provincia di Padova che, affrontando con successo la sfida della progettazione culturale con il progetto MUS.NET., è considerata una buona pratica per le altre amministrazioni locali italiane».

L’evento è gratuito e sarà anche trasmesso sul canale YouTube di MicroMegaMondo e su FB https://www.facebook.com/micromegamondo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddpvRN_HVop76QiGbbsFvV8ZtakiujhWvc1WesFgZVrYe1RA/viewform

L’evento è organizzato dalla Provincia di Padova, dallo sportello Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia collaborazione con il Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura, coordinato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Europe Direct Venezia Veneto

infoeuropa@comune.venezia.it

800496200

Provincia di Padova

Europe Direct Padova

Europe Direct venezia Veneto