L’Europa in Prato della Valle a Padova

La xvii edizione de l’Europa in Prato torna a Padova, in Prato della Valle, dal 5 al 7 settembre.

Torna, nella collocazione temporale inaugurata lo scorso anno causa covid, “L’Europa in Prato”, il mercato europeo giunto alla sua XVII edizione.

In Prato della Valle, a Padova, da domenica 5 a martedì 7 settembre, la Fiva Confcommercio Ascom Padova, di concerto col livello nazionale della federazione, con il patrocinio del Comune di Padova e con l’intervento della Camera di Commercio e di VenicePromex, riproporrà l’unico, originale e inconfondibile mercato europeo tanto atteso dai padovani ed in grado di richiamare in città decine di migliaia di persone.

Si diceva della data che conferma un’edizione studiata apposta per permettere di pranzare e cenare in sicurezza ed al contempo acquistare prodotti assolutamente tipici ed unici.

Sapori unici

In quei tre giorni si potranno degustare i famosi waffels dal Belgio e poi dolci made in USA (muffin, pancakes e cheescake), le minicrepes olandesi, il pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia pura calabrese e i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi.

In Prato della Valle si potrà acquistare anche oggettistica di qualità, come tovagliati, ceramiche, bigiotteria, gadget irlandesi, artigianato finlandese, gilet e maglie in cachemire dalla Francia. E ancora: spezie dal mondo, cosmetici naturali, stampe e quadri pop-art, articoli per la bicicletta, fiori secchi, piante e bulbi dall’Olanda.

Sicurezza

«L'evento – anticipa il presidente della Fiva Ascom Confcommercio, Ilario Sattin – continuerà a svolgersi con tutte le attenzioni richieste per contrastare Covid 19 e gli stand saranno disposti in modo da garantire il corretto deflusso del pubblico, evitando quindi il pericolo di assembramenti visto che non è ancora consigliabile abbassare la guardia”.

Attenzioni già sperimentate con successo lo scorso anno e che verranno riproposte “nella certezza – conclude Sattin – che il grande pubblico de “L’Europa in Prato” apprezzerà questo nostro sforzo volto a proporre manifestazioni importanti senza per questo dover rinunciare alla sicurezza!».

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19 e gli stand sono stati disposti in modo da garantire “spazi calmi” per il corretto deflusso del pubblico, evitando quindi il pericolo di assembramenti.

Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e di igienizzarsi le mani all’ingresso della piazza dove saranno presenti delle colonnine con apposito gel e segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento. Sarà inoltre obbligatorio il possesso di Green Pass per accedere all’area di manifestazione. In tutta la piazza personale qualificato vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra un tavolo e l'altro.

