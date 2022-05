L’Europa in un mondo di tensione, Romano Prodi in aula magna del Bo

La conferenza si tiene in italiano, ma è prevista la traduzione simultanea in inglese in sala; viene trasmessa anche in streaming sul canale YouTube di Ateneo. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Mercoledì 11 maggio alle ore 10 in Aula Magna di Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà la conferenza di Romano Prodi, già primo ministro italiano e presidente della Commissione europea, sull’Europa in un mondo in tensione.

Dopo i saluti di Daniela Mapelli, Rettrice dell'Università di Padova, Elena Pariotti, Direttrice del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, Andrea Micalizzi, Vice Sindaco Comune di Padova, e Valentine Lomellini, Direttrice scientifica IPSE, interverrà Romano Prodi nell'ambito della Spring School in International Politics & Security (11-14 maggio) dal titolo "The Changing Nature of Conflicts. Global Diplomacy and International Threats".

Mai come oggi abbiamo bisogno di Europa, di un’Europa unita, forte e autorevole. Molti sono i progressi compiuti sul piano economico: il NextGenerationeEu è un programma di interventi di straordinaria portata, il più massiccio piano di aiuti europei dal 1945 ad oggi che l’Europa ha messo a disposizione dei paesi, per sostenere la ripresa dopo la grave crisi pandemica.

In questi giorni, mentre una guerra folle e inconcepibile ci angoscia, l’Europa ha espresso una strategia comune, ma è necessario che si arrivi in fretta al completamento del processo di unione. Manca ancora una politica estera, di difesa e dell’energia comuni. Solo così l’Europa potrà esprimere la sua forza, la sua autorevolezza e difendere i principi sulla quale si fonda: solidarietà, pace, democrazia, uguaglianza.

La conferenza si tiene in italiano, ma è prevista la traduzione simultanea in inglese in sala; viene trasmessa anche in streaming sul canale YouTube di Ateneo. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

L’intervento si inserisce nella cornice della terza edizione della Spring School in International Politics & Security, organizzata dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali, con il coordinamento scientifico di Valentine Lomellini.

Nello stesso ambito, il 12 maggio alle ore 9.30 si terrà la tavola rotonda tra i prorettori alle Relazioni internazionali dei principali atenei italiani: “How did Universities deal with different crises? 2021-2022 between Covid post-emergency, the Afghan and the Ukrainian Scenarios”.

L’incontro viene trasmesso in streaming.