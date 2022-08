Gli eventi di agosto al Museo della Padova ebraica

Estate al museo! Ad agoto viene proposta ogni domenica alle ore 16 la visita guidata al museo e alla sinagoga italiana

Per partecipare è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE scrivendo a museo@padovaebraica.it

continua... Un milione di discendenti: visite guidate ai cimiteri ebraici cittadini

Un progetto per far conoscere i Cimiteri ebraici,

approfondendo la storia di alcuni noti personaggi della Padova ebraica, maestri rabbini, medici, politici.

In questa occasione verrà aperto straordinariamente alle visite, oltre agli antichi Cimiteri di via Wiel e Campagnola, il Cimitero di Via Sorio attualmente in uso.

Durante le visite saranno raccontati aspetti relativi alle regole del lutto ebraiche.

Calendario delle visite

ANTICHI CIMITERI DI VIA WIEL E CAMPAGNOLA

punto di partenza via Wiel, 24

Domenica 28/8 – 4/9 ore 10.00

Giovedì 25/8 – 1/9 ore 18.00

CIMITERO DI VIA SORIO

punto di partenza via Sorio, 124

Domenica 7/8 – 11/9 ore 10.00

Giovedì 4/8 – 15/9 ore 18.00

Le visite saranno gratuite

Per partecipare è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE scrivendo a museo@padovaebraica.it

Ad agsto il museo seguirà i seguenti orari:

Domenica 7, 14, 21 apertura per la visita delle ore 16

Domenica 28 dalle ore 10 alle 18



Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail museo@padovaebraica.it

Tel. 049 661267

Sito web www.museopadovaebraica.it

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.

Info web

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua

Foto articolo da comunicato stampa