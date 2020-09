Autunno con Ca' Lustra: tutte le degustazioni e gli eventi in programma

Ca' Lustra vuole dareil il benvenuto all’autunno con un nuovo calendario di eventi.

Ecco il programma

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020

“Poesie nel bicchiere: degustazione guidata Verticale di Aganoor”

Una degustazione verticale del nostro Rosato Aganoor per un viaggio tra poesia e vini alla scoperta di vecchie annate. A Vittoria Aganoor, poetessa di origini armene che visse ad Arquà Petrarca, è dedicato il nostro Rosato Aganoor che nasce da uve Merlot e Cabernet Sauvignon.

Vini in degustazione:

Rosato Aganoor delle annate 2018, 2017, 2015, 2014, 2013

Info utili

Abbiamo previsto tre fasce orarie per poter partecipare alla degustazione. La prenotazione può essere svolta in coppia o in piccoli gruppi, i posti sono limitati.

Orari delle degustazioni:

sabato 3 ottobre ore 17.30

domenica 4 ottobre ore 11

domenica 4 ottobre ore 17.30

Durata: 1 ora e mezza circa

Costo: euro 15 a persona

È necessaria la prenotazione: 0429 94128 – info@calustra.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Giovedì 15 ottobre 2020 ore 20.30

Messaggi in bottiglia Special Edition Piemonte

Degustazione inconsueta che nasce dalla voglia di condividere una bottiglia di vino assieme ad altri appassionati. Ogni persona porterà, a propria scelta, una bottiglia da degustare insieme per scoprire i “messaggi” che ogni vino racconta.



Accanto all’esperienza “tradizionale” di Messaggi in bottiglia, abbiamo pensato a un percorso che coinvolga le regioni d’Italia per un viaggio alla scoperta dei vini del nostro Paese. Approfondiremo la conoscenza delle denominazioni più rinomate e delle piccole produzioni da uve autoctone che compongono la variegata produzione vitivinicola italiana.

La prima tappa di questo nuovo viaggio sarà il Piemonte. Una regione ricchissima di vitigni autoctoni e caratterizzata da una grande cultura enologica. Per questo primo appuntamento vi invitiamo a scegliere una bottiglia, di bianco o rosso, di questa regione che vi abbia incuriosito.

Per scoprire di più, clicca qui.

Per iscriverti, clicca qui.

Aperti tutti i giorni!

«Vi aspettiamo tutti i giorni in cantina per una degustazione guidata, un calice di vino e i vostri acquisti».

Tutti i giorni è possibile prenotare:

Degustazione Classica

La degustazione classica prevede l’assaggio di 5 vini della nostra produzione accompagnati da assaggi di formaggi locali con pane o grissini. Durante la degustazione verrete guidati nell’assaggio dei vini, avrete modo di conoscere la storia dell’azienda, la filosofia di produzione e le tecniche di vinificazione utilizzate.

– Tempo previsto: 1 ora circa. Costo a persona: euro 10

“Wine in Black: degustazione alla cieca”

Per chi vuole avvicinarsi al vino in maniera divertente e curiosa “Wine in Black” è l’esperienza che porta a mettersi in gioco grazie all’utilizzo dei nostri calici in vetro nero.

Serviremo 7 vini diversi in 3 tornate con l’obiettivo non tanto di indovinare il vino, quanto di fare attenzione a profumi e sensazioni che trovate nel calice, realizzando quanto la vista influenzi il nostro modo di percepire la realtà.

– Tempo previsto: 1 ora e mezza circa. Costo a persona: euro 15

Per le degustazioni è necessaria la prenotazione: 0429 94128 – info@calustra.it

I nostri orari sono:

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.30

sabato 8.30-20

domenica 10-20

Il punto vendita in cantina è aperto tutti i giorni per i vostri acquisti con gli stessi orari.

Per essere sicuri di trovare un tavolo libero raccomandiamo la prenotazione: 0429 94128 – info@calustra.it

Info

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

Info web