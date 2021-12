“Guitar Duo Recital”, Giacomo Copiello e Giacomo Susani in concerto al Barco Teatro

Orario non disponibile

La stagione 2021 di Barco Teatro si avvia alla conclusione: sabato 18 dicembre ultimo appuntamento con la musica classica.

Diversamente da quanto già comunicato e pubblicato, il concerto sarà anticipato da domenica 19 a sabato 18 dicembre, sempre ore 18.

Guitar Duo Recital

Giacomo Copiello e Giacomo Susani chitarre

Due interpreti sensibili e virtuosi, che affiancano all’indiscusso talento come esecutori quello di trascrittori e compositori: in questo concerto uniscono la loro musicalità e il suono dei loro strumenti in un programma unico e originale che propone trascrizioni di Giacomo Copiello per duo di chitarre da due quartetti per archi di Franz Schubert e dai “Leader ohne Worte” di Felix Mendelssohn e una composizione originale di Giacomo Susani (“4 Miniature italiane”), alle quali accosteranno un brano contemporaneo del compositore Giorgio Colombo Taccani (“A perfect bit”).

Il concerto replica in Italia quello tenuto con enorme successo dai due musicisti nel luglio 2021 all’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, nel quale si sono esibiti nell'ambito del Progetto "Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo", promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione l’Accademia Musicale Chigiana di Siena presso la quale hanno entrambi seguito in passato corsi di perfezionamento. Il concerto fa parte del programma di eventi della tappa padovana di Errante Guitar Course (https://cordedautunno.centroasteria.it/erranteguitarcourse/)

Al termine del concerto, un brindisi di Buone Feste per tutti i partecipanti.

Biglietti: euro 10 interi / euro 5 ridotto studenti

Prenotazione

email: biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

info: info@barcoteatro.it; tel/sms 375576400

Il 2022

Nuovi appuntamenti di teatro e musica sono già pronti per la seconda parte della stagione 2021-22: da fine gennaio a giugno laboratori di Commedia dell’Arte, spettacoli teatrali, cene a teatro, concerti di musica da camera con degustazioni a tema, tutti accomunati da programmi di grande spessore e interpreti di straordinaria levatura, in uno spazio che ha la caratteristica di porre in magica continuità pubblico e artisti.

Tutti i dettagli presto sul sito del teatro: https://www.barcoteatro.it/

