Giada Visentin, violino solo al Barco Teatro

Domenica 18 luglio, ore 18, al Barco Teatro tornano gli appuntamenti estivi. Domenica a risuonare sarà il violino di Giada Visentin.

Scarica tutto il programma completo

Dettagli

La terza e ultima giovane Musa delle musica classica che salirà sul palco di Barco Teatro domenica 18 è la violinista Giada Visentin. Nata a Castelfranco Veneto e formatasi nel Conservatorio di Trieste, sta oggi perfezionandosi all’Accademia Stauffer di Cremona con Salvatore Accardo e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian. Vincitrice di importanti premi in concorsi nazionali e internazionali, sta maturando una serie di importanti esperienze come solista con orchestra e in formazioni cameristiche di prestigio internazionale.

Scorpi il programma completo della rassegna

Barco Teatro ha l’onore di annoverarla tra i grandi giovani talenti che si stanno distinguendo in Italia e in Europa e che portano sul suo palco la freschezza, l’energia, la preparazione, l’amore incondizionato per la musica e una sorprendente professionalità.

Nel programma di domenica, la Passacaglia di F. von Biber, alcuni movimenti della BWV 1002 di J. S. Bach e le sonate n. 2 di i. Khandoshkin e n. 2 di E. Yasye.

Ingresso

Biglietto unico: 10 euro

Prenotazione richiesta a: email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/346150253683560

Info web

https://www.facebook.com/BarcoTeatro

https://www.barcoteatro.it/

Foto articolo da comunicato stampa e dal sito https://www.barcoteatro.it/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...