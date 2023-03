Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Barco teatro, tutti gli appuntamenti della stagione teatrale e musicale 2023

Rassegna Musicale: “Scatola sonora”

Venerdì 10 marzo 2023 ore 20.00 Concerto per soprano e tiorba

Le molteplici forme dell’amore

Viaggio musicale nel 600 italiano tra lamenti, cantate e arie

Giulia Bolcato, Sorpano – Gianluca Geremia, Tiorba

Un concerto consacrato al barocco cameristico di compositori di alto profilo: in questo concerto si incontrano infatti tutti i tasselli del grandioso rinascimento barocco la cui riscoperta negli ultimi anni ha rappresentato uno degli esiti più importanti – sebbene con ritardo rispetto ai paesi d’oltralpe – nel panorama concertistico italiano.

Introduzione al concerto a cura di Mauro Masiero.

Ricordiamo la possibilità di degustare aperitivi prima (dalle 18.30 alle 19.45) e cene dopo il concerto (dalle 21.00) in compagnia degli artisti.

Il programma

Francesca Caccini (1587-1641)

Chi desia di saper che cos’è amore

Restino imbalsamate

Lagrime mie

Preludio I

Toccata arpeggiata

Usurpator Tiranno

Quel sguardo sdegnosetto

Piangono al pianger mio

Che si può fare

Folle è ben

Ingresso

Biglietto unico 10 euro

Biglietto unico 10 euro

Rassegna teatrale: “Innesti teatrali”

Sabato 11 febbraio 2023 – ore 21.30 (cena a teatro ore 19.30)

Maschere. Cronache di Servitori e Padroni nella Commedia dell'Arte

Spettacolo di Commedia dell’Arte

Carlo Boso con Marika Daniele e Tibor Bricalli

Barco Teatro ha l'onore di presentare al suo pubblico il grande Carlo Boso, storico drammaturgo e regista formatosi alla Scuola del "Piccolo Teatro di Milano", che insieme a Marika Daniele e Tibor Bricalli (AIDAS) farà rivivere le avventure e le disavventure dei più famosi protagonisti della Commedia dell'Arte: personaggi prettamente popolari come lo Zanni, Franceschina, Ricciolina, Arlecchino, Smeraldina; personaggi rappresentanti la borghesia come Brighella e Pantalone o la nobiltà, come gli innamorati Orazio e Béatrice. Tra contrasti, lazzi, risate e applausi, una serata di grande divertimento e di straordinaria arte teatrale, per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti!

Ingresso

Biglietto cena + spettacolo 45 euro (acqua e coperto inclusi)

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Acquisto biglietti:

informazioni: biglietteria@barcoteatro.it / 3755764000

