Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023 ore 20 - Teatro di narrazione

Rassegna teatrale: “Innesti Teatrali”

Venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023 ore 20 - Teatro di narrazione

La Castellana

paddi Giuseppe Manfridi, con Ester Alfonsi. Regia di Lina Milano

Ungheria 1560. La contessa Erzsébet Bathory è considerata la prima serial killer nella storia del crimine. Più di seicento le sue vittime: fanciulle vergini dal sangue fresco, cosmetico per la pelle della carnefice.

L’inseguimento della bellezza a costi altissimi, indispensabile all’accettazione sociale, è tema attuale che caratterizza ora, come allora, le relazioni interpersonali. "Non si può essere brutti!": è questo l’imperativo categorico della nostra società. Gli estremismi di un personaggio vissuto nel Cinquecento trovano motivazione immutata nel presente. Il culto del corpo che giustifica il ricorso ai mezzi estremi fino alla soluzione finale per il bene supremo: la bellezza inalterabile e sublime che si distingue dalla volgarità della massa.

Un noir per attrice solista di Giuseppe Manfridi con Ester Alfonsi. Regia di Lina Milano, sguardo artistico di Loredana Battistin, disegno luci e fonica di Federico Micciulla, scene di Giulia Colombo.

Info spettacolo

Lo spettacolo si tiene in due serate: venerdì 12 maggio e sabato 13 maggio (in replica).

Cena a featro:

45 euro (cena + spettacolo: acqua e coperto inclusi);

Inizio cena ore 19.30.

Si prega di comunicare eventuali allergie/intolleranze alimentari o scelte vegetariane proposte dal menu scrivendo anticipatamente una email a: biglietteria@barcoteatro.it entro mercoledì 10 maggio.

Solo spettacolo:

15 euro;

Inizio spettacolo ore 21.30.

Info web

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/teatro/la-castellana / https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-castellana-ester-alfonsi-monologo-al-femminile/202911

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

