Stagione estiva la Barco Teatro: tutti gli eventi del weekend

Continua la rassegna estiva al Barco Teatro in via Orto Botanico, 12. Due gli eventi in programma questo weekend: la cena-racconto e il primo concerto di musica classica. Nel dettaglio.

Venerdì 18 giugno ore 20

Seconda Cena-racconto

Claudia Fioraso con Bruno Lovadina

L’Odissea in cucina. Ricette e curiosità di un mitico viaggio

All’interno della sua nuova stagione estiva, Barco Teatro propone una piccola rassegna di 3 “cene-racconto” ispirate a classici della letteratura e allestite nell’esclusivo spazio aperto del teatro, all’ombra della monumentale Villa Tron. (all’interno in caso di tempo sfavorevole).

Per il secondo appuntamento, cucina e palcoscenico si ispirano ad un altro grande classico di tutti i tempi, l’Odissea. Potremo gustare una cena greca, dai sapori antichi e dalle reminiscenze mediterranee, ascoltando i racconti di Bruno Lovandina su Ulisse, i miti e le divinità che accompagnano le sue avventure, anche attraverso la riproposizione di frammenti dello sceneggiato TV degli anni ’70. Cena-racconto al cinema, dunque, tutto rigorosamente all’aperto, per una serata all’insegna della convivialità e della serenità.

Prossima cena-racconto: sabato 10 luglio (Claudia Fioraso/Maurizio Stagni, “A cena con Artuisi e Pinocchio”)

Costo: euro 40 (vino e acqua inclusi)

Prenotazione obbligatoria a:- email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it

Domenica 20 giugno ore 18

PRIMO concerto musica classica

Lara Biancalana, Violoncello

Parte domenica 20 giugno il ciclo di 3 concerti solistici di musica classica della stagione estiva "Barco Teatro..Live": 3 giovani donne di grande talento e fascino musicale suoneranno tre diversi strumenti a corda: violoncello, chitarra, violino. Lara Biancalana, uno dei più interessanti e promettenti talenti della musica classica italiana, inaugurerà domenica con un concerto carico di musicalità, energia, virtuosismo e sensibilità, proponendoci un repertorio di grande spessore per violoncello solo: Johann Sebastian Bach, Suite n. 3 in Do Maggiore BWV 1009 e Benjamin Britten, Suite n. 1 Op. 72.

I prossimi concerti: 4 luglio Cristina Galietto (chitarra) e 18 luglio Giada Visentin (violino).

Costo: euro 10 Prenotazione obbligatoria

