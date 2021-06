Stagione estiva la Barco Teatro: tutti gli eventi del weekend

Continua la rassegna estiva al Barco Teatro in via Orto Botanico, 12. Due gli eventi in programma questo weekend: ciclo "Muse in musica" il 2 luglio con Alessia Obino, il 4 luglio il secondo concerto musica classica con Cristina Galietto.

Venerdì 2 luglio ore 20

Stagione “Barco Teatro—Live. Musiche, Arti e cucina dal vivo”

Muse in musica - 1

Le donne del blues

Alessia Obino in “I used to be your sweet mama”

Con Alessia Obino (voce), Marina De Luca (voce narrante), Daniele Santimone (chitarra), Enrico Terragnoli (banjo)

"Muse in Musica" dedicata alla musica "non classica" è un format originale che propone di far incontrare in uno stesso spettacolo espressione musicale e espressione teatrale. Ideato e diretto dalla musicista Alice Nereide Cossa e prodotto da Barco Teatro, si compone di 4 diverse serate in cui vengono affrontate diverse sfaccettature del mondo artistico al femminile, nelle sue declinazioni di intensità comunicativa, di anticonvenzionalità e di avanguardia. Venerdì 2 luglio sarà la volta delle grandi "Signore del Blues", che canteranno nuovamente sul palco grazie alla straordinaria voce di Alessia Obino, affiancata per l'occasione dall'attrice Marina De Luca che interverrà con letture e racconti

Il format "Muse in musica" propone una serata a tutto tondo, che comprende anche un momento conviviale: una cena prima del concerto, da godere nel giardino di Barco Teatro.

Ingresso

Cena + concerto: euro 40 (menu fisso, acqua e vino inclusi)

Solo concerto: euro 15

Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato in entrambe le modalità di partecipazione.

Per info e prenotazioni: www.barcoteatro.it; info@barcoteatro.it; 3755764000

Evento FB https://www.facebook.com/events/341535557373975/

I prossimi appuntamenti della rassegna “Muse in Musica”:

9 luglio: Eretiche. Canti e racconti su donne libere. Un percorso artistico che racconta e suona la vita e le opere di donne che hanno combattuto le loro realtà patriarcali diventando fenomeni di realizzazione, emancipazione e potere femminile; con A. N. Cossa, F. Nesti, M. Alfonso, E. Smiderle, M. De Luca)

Eretiche. Canti e racconti su donne libere. Un percorso artistico che racconta e suona la vita e le opere di donne che hanno combattuto le loro realtà patriarcali diventando fenomeni di realizzazione, emancipazione e potere femminile; con A. N. Cossa, F. Nesti, M. Alfonso, E. Smiderle, M. De Luca) 16 luglio: My River runs to Thee. Viaggio attraverso le poesie di Emily Dickinson; con Beatrice Arrigoni, F. Carriero, A. Guasti;

My River runs to Thee. Viaggio attraverso le poesie di Emily Dickinson; con Beatrice Arrigoni, F. Carriero, A. Guasti; 23 luglio: Viva Frida! Un viaggio musicale attraverso le opere e la vita della pittrice Frida Kahlo; con J. Cabrera Ferna?ndez, D. Beltran Soto Chero, A. Guasti.

Domenica 4 luglio ore 18

Stagione “Barco Teatro—Live. Musiche, Arti e cucina dal vivo”

Secondo concerto musica classica

Cristina Galietto, chitarra

Dopo il grande successo della violoncellista Lara Biancalana domenica scorsa, per il secondo appuntamento del ciclo di 3 concerti solistici di musica classica della stagione estiva "Barco Teatro..Live” sarà ospite Cristina Galietto con la sua chitarra. Classe 2000, Cristina Galietto è uno dei rari talenti della chitarra al femminile, il cui percorso con lo strumento l'ha già portata in molti Paesi Europei dove ha tenuto concerti, partecipato a Masterclasses e ottenuto importanti premi e riconoscimenti. A Barco Teatro propone un programma di grande respiro e fascino, in cui ascolteremo alcune pietre miliari del repertorio originale per chitarra: dalle Sonate di Paganini e Scarlatti al repertorio del '900, con brani di Tansman e Rodrigo.

Il prossimo ed ultimo concerto:

18 luglio Giada Visentin (violino).

Ingresso

Biglietto unico: euro 10

Prenotazione obbligatoria a: email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / www.barcoteatro.it

Evento FB https://www.facebook.com/events/1269450963470109

https://www.facebook.com/BarcoTeatro

https://www.barcoteatro.it/

