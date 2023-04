Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Venerdì 21 aprile, ore 20

Rassegna Musicale: “Scatola sonora”

Venerdì 21 aprile, ore 20

Concerto per Trio d’archi con Clarinetto

Aimez-Vous Bach?

New Phoenix Ensemble

Letizia Elsa Maulà (Clarinetto), Jean-Baptiste Schwebel. (Cello), Ian de Jong (Violino-Viola)

Ensemble fondato nel 2017, New Phoenix Ensemble prende il nome dalla città di Rotterdam distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruita in una città bella, dinamica e creativa. Il nome “Phoenix “rimanda anche all’obiettivo di questo ensemble di integrare opere di compositori sconosciuti e dimenticati nel proprio repertorio, con lo scopo di riportare la loro musica al pubblico e farla “rivivere".

Il programma del concerto ruota attorno ad alcune “Invenzioni” e “Sinfonie” di J. S. Bach che dialogano con composizioni del ‘900 e di oggi, come il trio Allegretto lirico, della suffragista Dame Ethel Smyth, che apre il concerto, o il brano di chiusura, dedicato al compositore vivente Nicolas Bacrî e la sua Im Volkston, suite ispirata alla musica popolare e omaggio all’omonimo brano di Robert Schumann.

Il programma:

E. Smyth, Allegretto lirico, dal Trio per archi

J.S. Bach, Invenzione a tre voci

F. Poulenc, Sonata per clarinetto e violoncello

J.S. Bach, Invenzione a due voci

G.F. Händel/J. Halvorsen, Passacaglia per violino e violoncello

J.S. Bach, Invenzione a tre voci

N. Bacri, Im Volkston

Ingresso

Biglietto unico 10 euro

Cucina e bar aperti per aperitivi e cene con gli artisti prima e dopo il concerto.

Info web

Acquisto: https://www.barcoteatro.it/musica/aimez-vous-bach / https://www.vivaticket.com/it/Ticket/aimez-vous-bach-new-phoenix-ensemble/202908 / biglietteria@barcoteatro.it / 375 5764000

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/126639773715962/

Sabato 22 aprile, ore 19.30 cena / ore 21.30 spettacolo

Rassegna teatrale: “Innesti teatrali”

Sabato 22 aprile, ore 19.30 cena / ore 21.30 spettacolo

LE ALLEGRE COMARI

Commedia brillante

Compagnia Le Pecore Nere - Regia Bruno Lovadina

A grande richiesta, torna lo spettacolo “Le allegre comari”, liberamente tratto dall’opera shakespeariana e riadattato dalla compagnia e dal regista.

Le signore Page e Ford, come le casalinghe di “Desperate Housewives”, sono donne di mezza età, borghesi, annoiate, bigotte. La loro vita si sussegue monotona tra mariti inesistenti e desideri sopiti; in fondo sono due signore represse e infelici. Ma le lettere d'amore che Falstaff invia loro, identiche per entrambe, diventano lo stimolo per animarsi e divertirsi assieme alla serva Quickly, scatenandosi nel gioco dell'immaginazione e del divertimento. Punire Falstaff diventa il grimaldello per sentirsi ancora vive.

In scena solo le comari, saranno loro ad impersonare gli altri personaggi, a raccontare la storia, a mostrarci i mariti assenti e soprattutto Falstaff, il grande assente. Da lui tutto comincia e tutto finisce.

Ingresso

- Biglietto cena + spettacolo 45 euro (acqua e coperto inclusi)

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

- Biglietto solo spettacolo 15 euro

Info web

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/teatro/le-allegre-comari-2 / https://www.vivaticket.com/it/Ticket/le-allegre-comari-compagnia-le-pecore-nere/202902

informazioni: biglietteria@barcoteatro.it / 3755764000

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/774352477436093/

Foto articolo da comunicato stampa e da eventi Facebook qui e qui