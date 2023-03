Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Venerdì 24 marzo

Rassegna Musicale: “Scatola sonora”

Venerdì 24 marzo 2023 ore 20

Concerto per Trio d’archi con pianoforte

Passacaglie di guerra

Trio Chagall (Edoardo Grieco, violino - Francesco Massimino, violoncello - Lorenzo Nguyen, pianoforte)

Due dei più grandi capolavori per trio del 900, il Trio in La minore di Ravel e il Trio n. 2 op. 67 di Šostakovi?, sono entrambi legati alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale, respirando lo spirito degli anni in cui vennero composti, in particolare nei loro terzi movimenti: due lente e ponderose Passacaglie, un’antica forma di danza, dal carattere notturno e lirico.

Fondato da presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, questa giovanissima formazione (20 anni di media l’età dei suoi componenti), si è recentemente distinta nel panorama musicale grazie alla vittoria del II Premio (con I Premio non assegnato) alla XX edizione del Premio “Trio di Trieste”, dove ha conquistato anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann e “Young Award” come ensemble finalista più promettente.

Il programma

M. Ravel, Trio in La minore op. 67

D. Šostakovi?, Trio n. 2 in Mi minore op. 67

Ricordiamo la possibilità di degustare aperitivi prima (dalle 18.30 alle 19.45) e cene dopo il concerto (dalle 21) in compagnia degli artisti.

Ingresso

Biglietto unico 10 euro

Acquisto: https://www.barcoteatro.it/musica/passacaglie-di-guerra / https://www.vivaticket.com/it/ticket/passacaglie-di-guerra-trio-chagall/202837 / biglietteria@barcoteatro.it / 375 5764000

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/915767819844179/

Sabato 25 marzo

Rassegna teatrale: “Innesti teatrali”

Sabato 25 marzo 2023 – ore 21.30 (cena a teatro ore 19.30)

Teatro di improvvisazione

Prova generale

Spettacolo di Improvvisazione teatrale

Compagnia CambiScena

Una compagnia, un gruppo di attori e attrici assolutamente allo sbaraglio guidati da un regista fuori dalle righe e del tutto convinto di avere in sé l’altissima arte del teatro, sta per mettere in scena la prova generale di uno spettacolo che non esiste, che non ha ancora un titolo, che non ha scenografia o costumi pronti; ma un produttore ha scelto di finanziarlo, quindi la prova generale si farà… Il regista spera nell’illuminazione improvvisa.

Lo spettacolo parte da un titolo dato dal pubblico e si costruisce man mano che è recitato e messo in scena, interrotto costantemente dall’estroverso regista che lo modifica, lo spezza, lo guida e lo distorce.

La pièce incredibilmente arriva al suo finale, anche se questa rimarrà soltanto una prova generale.

Un divertentissimo spettacolo che coinvolge e diverte il pubblico con sapienza, originalità e grande professionalità.

Ingresso

Biglietto cena + spettacolo 45 euro (acqua e coperto inclusi)

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

Biglietto solo spettacolo 15 euro

Acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/teatro/prova-generale / https://www.vivaticket.com/it/ticket/prova-generale-compagnia-cambiscena-teatro-di-improvvisazione/202854 / biglietteria@barcoteatro.it

informazioni: biglietteria@barcoteatro.it / 3755764000

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/915767819844179/