Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Ritornano gli eventi di Barco Teatro con una nuova programmazione che coprirà i mesi da gennaio a giugno.

Come di conuseto sono in programma due stagioni: una teatrale e una musicale.

La Stagione musicale, “La scatola sonora” prevede 10 concerti di musica classica, sotto la Direzione Artistica di Alessandro Tommasi.

I concerti di musica da camera saranno introdotti da esperti musicologhi e storici della musica.

La Stagione teatrale, “Da Ruzante alla Commedia dell'arte. Storie di maschere e commedianti” ha in cartellone 4 spettacoli tra tradizione e reinterpretazione, sotto la Direzione artistica di Bruno Lovadina. Gli spettacoli teatrali sarano preceduti da cene a tema servite nello spazio della platea.

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Venerdì 2 febbraio 2024

Rassegna musicale Scatola sonora

Venerdì 2 febbraio 2024 | ore 20.30

Brahms e la reinvenzione del Classicismo – Parte II

TRIO ANTARES

Paolo Andreoli , violino

, violino Margherita Succio , violoncello

, violoncello Cesare Pezzi, pianoforte

Musiche di

L. Van Beethoven, Trio op. 1 n. 3

J. Brahms, Trio n. 1 op. 8

Introduzione all’ascolto a cura di Alessandro Tommasi

Programma:

Ludwig Van Beethoven, Trio op. 1 n. 3

Johannes Brahms, Trio n. 1 op. 8

Il focus di Barco Teatro su Brahms e il classicismo termina affiancandogli il compositore che forse più di tutto doveva lasciare un’impronta sulla sua arte: Ludwig van Beethoven.

Attraverso il confronto tra il Trio op. 1 n. 3 di Beethoven e il Trio n. 1 op. 8 di Brahms, il Trio Antares proporrà all’ascoltatore un saggio di come Brahms seppe ricevere l’eredità rivoluzionaria di Beethoven per filtrarla attraverso la sensibilità romantica e reinventarla in un nuovo Classicismo. (approfondisci cliccando qui).

Info biglietti e orari

Biglietto unico: 11 euro

Acquisto online su portale Vivaticket o direttamente presso le rivendite autorizzate Vivaticket, senza diritti di prevendita.

Inizio concerto ore 20.30

Il bar di Barco Teatro è aperto dalle ore 19.00 alle ore 20.15 con gustosi cicchetti e aperitivi preparati dalla chef Claudia e da gustare in attesa del concerto.

Info web

Sabato 3 febbraio 2024

Festival di teatro Da Ruzante alla Commedia dell'Arte. Storie di maschere e commedianti

Sabato 3 febbraio 2024 | ore 21.30

(ore 19.30 per chi prenota anche la cena)

Sprolico

Liberamente tratto dalle opere di Angelo Beolco detto il Ruzante

Aristide Genovese

Bruno Lovadina

Omaggio ad un’epoca nella quale forte era la consapevolezza in chi ci viveva di stare in “un gran bel territorio”, unico, per certi versi, nella nostra penisola: el Pavan, territorio veneziano, teatro di quella grande cultura sociale, politica ed economica che Venezia ha rappresentato.

Soprattutto un omaggio a Ruzante, il più grande cantore di questo “mondo perduto”, che ancora sopravvive tra le pieghe della nostra epoca apparentemente così diversa. (approfondisci cliccando qui).

Costo biglietti e modalità di partecipazione

- Biglietti solo Spettacolo: 11 euro

- Abbonamento ai 4 spettacoli:35 euro

- Biglietti Cena + Spettacolo: 40 euro

Acquisto biglietti e abbonamento: online attraverso il sito e/o direttamente presso le rivendite autorizzate Vivaticket, senza diritti di prevendita.

Info web

www.barcoteatro.it