Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Di seguito gli eventi del fine settimana a Barco Teatro.

Venerdì 5 aprile 2024 | ore 20.30

Rassegna musicale Scatola sonora

Venerdì 5 aprile 2024 | ore 20.30

(Il bar di Barco Teatro è aperto dalle ore 19 alle ore 20.15)

All'ombra di Richard Wagner

Valentina Corò, soprano

Antonino Fiumara, pianoforte

Lieder di Wagner, Strauss, Schubert, Bruckner

Introduzione all’ascolto a cura di Alessandro Tommasi.

Richard Wagner fu non solo un compositore, ma anche un intellettuale la cui influenza si estende ben oltre i confini musicali. Un’intera epoca, il secondo Novecento, deve in qualche modo confrontarsi con le posizioni spesso volutamente polemiche e provocatorie del grande musicista tedesco. Il programma del soprano veneziano Valentina Corò e del pianista messinese Antonino Fiumara affianca a Wagner due compositori da lui profondamente influenzati: Bruckner (di cui nel 2024 ricorrono i 200 anni dalla nascita) e Richard Strauss. Insieme a loro, una selezione di Lieder di Franz Schubert, modello imprescindibile per la forma del Lied. (approfondisci cliccando qui)

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto

Sabato 6 aprile 2024 | ore 21.30

Festival di teatro Da Ruzante alla Commedia dell'Arte. Storie di maschere e commedianti

Sabato 6 aprile 2024 | ore 21.30

(ore 19.30 per chi prenota anche la cena)

Mato de Guera

di Gian Domenico Mazzocato

con Luigi Mardegan

da un'idea di Marzio Favero

"Mato de Guera" è un testo sulla prima guerra mondiale. La cosiddetta Grande Guerra serve come spunto per una analisi della guerra tout court e sulla sua inutilità.

Ambientato a Treviso alla metà degli anni Trenta, discende con evidenza dalla grande tradizione letteraria veneta e in particolare dai parlamenti di Bilora e Ruzante. Ma vi si avverte anche, ad esempio, la lezione di Teofilo Folengo/Merlin Cocai che guarda con disperazione non rassegnata al mondo degli umili e degli sfruttati. (approfondisci cliccando qui)

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto

Informazioni

Barco Teatro

via Orto Botanico 12 | Padova

+39 375 5764000 | info@barcoteatro.it

prenotazioni: biglietteria@barcoteatro.it

Facebook Barco Teatro

www.barcoteatro.it

www.vivaticket.com