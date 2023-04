"Trame barocche", Andrea De Vitis, chitarra, al Barco Teatro

Prezzo non disponibile

Per l rassegna Musicale: “Scatola sonora”, venerdì 7 aprile 2023 ore 20, in programma il concerto per chitarra sola "Trame barocche" con Andrea De Vitis, Chitarra.

Secondo appuntamento della stagione con la chitarra classica e i suoi più interessanti interpreti sulla scena internazionale. Questo concerto vede esibirsi Andrea De Vitis, chitarrista italiano affermatosi ormai a livello mondiale grazie ai numerosi premi ricevuti, ad una intensa carriera concertistica e ad una profonda sensibilità e provata tecnica musicale.

Il programma musicale propone un percorso tra diverse declinazioni formali del barocco. Il diverso livello di elaborazione strutturale dei brani si riflette spesso nell’intensità del contenuto espressivo, dando luogo ad una gradazione emotiva che va dalla luminosa delicatezza e dall’essenzialità dei preludi bachiani alle declinazioni delle danze bachiane negli autori novecenteschi scelti dall’interprete.

Il programma

Alexandre Tansman

A. Tansman,

Suite in modo polonico (Entrée, Gaillarde, Kujawiak, Tempo de polonaise, Kolysanka, Oberek)

J. S. Bach,

Chorale prelude BWV 645

Preludio BWV 999

Fantasia duobus subjectis BWV 917

Suite BWV 823 (Prelude, Sarabande, Gigue)

Suite BWV 996 (Preludio-Presto, Sarabande, Gigue)

Manuel M. Ponce, Preludio – Balletto

Mario Castelnuovo – Tedesco, Passacaglia “Omaggio a Roncalli”

Ingresso

Biglietto unico 10 euro

Cucina e bar aperti per aperitivi e cene con gli artisti prima e dopo il concerto.

Acquisto: https://www.barcoteatro.it/musica/trame-barocche / https://www.vivaticket.com/it/ticket/trame-barocche-andrea-de-vitis-chitarra/202855 / biglietteria@barcoteatro.it / 375 5764000

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/618074413022261

Foto articolo da evento Facebook