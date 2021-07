Stagione estiva la Barco Teatro: tutti gli eventi del weekend

Continua la rassegna estiva al Barco Teatro in via Orto Botanico, 12. Due gli eventi in programma questo weekend: ciclo "Muse in musica" il 9 luglio con Alice N. Cossa, il 10 luglio con la terza cena-racconto in compagnia di Claudia Fioraso e Maurizio Stagni.

Venerdì 9 luglio ore 20

Rassegna “Muse in musica”

“Eretiche”. Canti e racconti su donne libere

Alice N. Cossa (voce), Marina de Luca (monologhi e letture), con Franco Nesti (contrabbasso), Matteo Alfonso (tastiere), Enrico Smiderle (batteria e percussioni).

“Muse in Musica” è un progetto di Alice Nereide Cossa prodotto da Barco Teatro costituito da 4 diversi spettacoli, in ognuno dei quali viene affrontato un tema artistico “al femminile”. Venerdì 9 potremo assistere ad uno spettacolo coinvolgente pensato per far dialogare con ritmi scenici, varietà di colore e immagini ben definite, l’espressione musicale e quella teatrale: un discorso artistico che racconta e suona la vita e le opere di donne che hanno combattuto le loro realtà patriarcali diventando eterni fenomeni di realizzazione, emancipazione e potere femminile. Il canto di Alice Nereide Cossa e la voce narrante di Marina de Luca ci presenteranno storie incredibili di coraggio, intelligenza, artisticità e anticonvenzionalità, accompagnate da musiche tratte dal repertorio standard jazz (ma non solo..). Barco Teatro offre una serata completa con la possibilità di cenare nel giardino prima del concerto; per chi non volesse cenare, è riservata ai soli la seconda parte della sala, fino ad esaurimento della disponibilità.

Ingresso

Costi: euro 40 (cena + spettacolo; vino e acqua inclusi; vini selezionati dall’Enoteca “La mia Cantina”)

Possibilità di partecipazione al solo concerto a euro 15 (inizio concerto ore 21.30)

Prenotazione obbligatoria in entrambi i casi a: email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / www.barcoteatro.it

Evento FB https://www.facebook.com/events/533270234703446/

Sabato 10 luglio ore 20

Terza Cena-Racconto

Claudia Fioraso con Maurizio Stagni

Lucciole e merli bianchi. A cena con Artusi e Pinocchio

Nel giardino della barchessa di Villa Tron (all’interno del teatro in caso di tempo sfavorevole), Barco Teatro allestisce la sua terza ed ultima cena-racconto di questa stagione estiva: sabato 10 luglio è la volta di Pinocchio, raccontato anche alla luce della traccia gastronomica che accomuna questo testo ad un altro importante riferimento letterario, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, di Pellegrino Artusi. Una cena toscana dunque, in compagnia del burattino, del gatto e la volpe, di Mangiafuoco, riportati al pubblico attraverso illustrazioni, racconti e proiezioni a cura di Maurizio Stagni per una cena spettacolo dove racconto, cibo, luce e buio aiutano a vivere una serata diversa.

Costo: euro 45 (vino e acqua inclusi; vini selezionati dall’Enoteca “La mia Cantina”)

Prenotazione obbligatoria a: email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / www.barcoteatro.it

Evento FB https://www.facebook.com/events/2952041648405768/

