Gli eventi del weekend al Barco Teatro

Venerdì 9 - spettacolo di cabaret

Rassegna teatrale: “Innesti Teatrali”

The bes top off

Al cabaret con I Papu

Secondo appuntamento con i Papu e le loro esilaranti gags!

Dopo il successo dello spettacolo di novembre, tornano al Barco I Papu con l’esclusiva serata di cena-con-cabaret: una cena da gustare comodamente seduti a tavola mentre i 2 comici alternano alle portate la loro simpatia e il loro inesauribile repertorio di gags.

Ore 20.30 inizio spettacolo con cena

Biglietti cena + spettacolo 50 euro

Lo spettacolo si svolge durante la cena.

Prenotazione obbligatoria e acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/teatro/al-cabaret-con-i-papu-2

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

Menu della serata pubblicato su sito web e pagina Facebook di Barco Teatro

https://www.facebook.com/events/693188102326410/

Domenica 11 dicembre 2022 – ore 18

Luca Lucchetta, Clarinetto,

Quartetto d’archi dell’OPV

(Laura Maniscalco e Davide Dal Paos Violini, loriano Bolzonella Viola, Francesco Martignon Violoncello)

Quintetto con clarinetto

L'ultimo concerto della rassegna “La Scatola Sonora” prima delle festività natalizie ci riporta nel Classicismo viennese: Il Quartetto d'archi dell'Orchestra di Padova e del Veneto, per la prima volta a Barco Teatro, aprirà il concerto con il Quartetto op. 18 n. 4 di Beethoven, parte della sua prima produzione di quartetti, dal carattere già appassionato e tempestoso anche se scritto nel solco di Haydn e Mozart. Proprio per Mozart si unirà al Quartetto il primo clarinetto dell'OPV, Luca Lucchetta, per eseguire insieme uno dei più celebri capolavori del salisburghese, il Quintetto per clarinetto e archi, prodigio di cantabile e delicata serenità.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

Ludwig Van Beethoven (1770-1827), Quartetto op. 18 n. 4 in do minore

Wolfang A. Mozart (1756-1791), Quintetto con clarinetto e archi K 581 in la maggiore

Introduce Alessandro Tommasi

Ore 18 inizio concerto; dalle ore 17 apertura teatro per visita mostra e bar.

Prenotazione e acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/musica/quartetto-d-archi-con-clarinetto

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

https://www.facebook.com/events/672940267655657

