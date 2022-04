Gli appuntamenti al Campo dei Girasoli e nel quartiere Sacra Famiglia per festeggiare la primavera

La mattina di sabato 23 aprile inizia al Campo dei Girasoli con la presentazione del libro "Il migliore dei mondi possibili" di Davide Carrozza. L’autore dialogherà con il Prof Gianluca Mungo. Letture a cura di Isabella Rago. In collaborazione con Mondadori Bookstore Padova Insurrezione.

Nel pomeriggio in Piazza Firenze, al via la rassegna Primavera in Famiglia a cura di Associazione Play promossa dal Comune di Padova, con il contributo dell’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive, in collaborazione con la Consulta di Quartiere 5b e una fitta rete di realità commerciali e associative del Quartiere: Qsi, Campo dei Girasoli, Arci Padova, MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia, Associazione Bengala. Un pomeriggio per festeggiare la primavera con attività ludiche e ricreative per grandi e piccoli nel quartiere della Sacra Famiglia.

Dalle 15 in Piazzale Firenze spazio alla fantasia e alla manualità con la proposta di attività e laboratori a cura di Arci Padova. Saranno presenti anche diverse realtà commerciali del quartiere che contribuiranno con i loro laboratori - cuoio, creazione di tisane - a stimolare la fantasia e la creatività dei bambini di tutte le età e a vivere lo spirito della Primavera.

Tutti i grandi classici della giocoleria presentati, alle 16.30, in un unico spettacolo da Geo il Giocoliere e pronti per essere provati. Lo spettacolo-laboratorio di giocoleria itinerante per tutti quelli che amano giocare, grandi compresi. 1 pista da circo, 6 valigie, 8 tipi di attrezzi, più di 150 strumenti, numeri incredibili, sfide di abilità, giochi di destrezza… all’ombra di un fungo gigante!

L’atmosfera del pomeriggio, dalle 18, sarà resa ancor più magica grazie al ricco ensemble di fiati Gli Stellari dal sound energico e brillante, riescono a dare vita al live più esplosivo che ci sia. Guidati da una possente sezione ritmica basso-batteria, propongono un repertorio che spazia dal jazz al funky, dalla tradizione afro americana alla drum & bass. La band composta da Sergio Gonzo (tromba), Antonio Gallucci (sax Tenore), Luca Moresco (trombone), Andrea Tombesi (basso), Giulio Faedo (batteria), ha all’attivo diversi dischi di composizioni originali e arrangiamenti di famosi brani della tradizione pop-jazz-funk, tra cui spicca l’album “Intoppo Spaziale” pubblicato da CatSound Records.

