Sono ormai sei anni che l'Istituto Confucio offre alla città di Padova la possibilità di conoscere e celebrare il Capodanno lunare, conosciuto in Occidente come Capodanno Cinese. Detto anche Festa di Primavera, si tratta della più importante festività della tradizione cinese e quest'anno cade il primo febbraio 2022. La festa, che scandisce l'inizio del nuovo anno secondo il calendario lunare, è un momento molto atteso dalle numerose comunità cinesi sparse in tutto il mondo. In Cina, i festeggiamenti solitamente si protraggono per quasi un mese: iniziano con il Piccolo Anno, il periodo di preparativi prima della festa, continuano con la Festa di Primavera, che inizia con il primo giorno dell'anno nuovo e termina dopo una decina di giorni, e si concludono con la Festa delle Lanterne, che dura quattro giorni e segna la fine delle celebrazioni.

La danza del Drago e dei Leoni, ma non solo

La famosa danza del Drago e dei Leoni, cioè la tradizionale parata a ritmo battente dei tamburi che sfila per le strade della città e che anche Padova ha fatto propria, i canti tradizionali, l'esplosione roboante di fuochi d'artificio, e l'uso massiccio di decorazioni rosse, colore che simboleggia la fortuna e colore per eccellenza del Capodanno, sono tutti elementi immancabili dell'articolato rituale celebrativo che fa riferimento ad un'antica leggenda: il mostro Nian compare una volta l'anno e attacca i villaggi prendendo i bambini come bersaglio principale. Le danze e i vari riti servono a spaventare il mostro e a invocare i benigni Draghi cinesi, che assicureranno l'arrivo della fortuna nel nuovo anno.

L'anno della tigre d'acqua

Secondo l'astrologia cinese, ogni anno è contraddistinto da uno dei dodici segni animali prescelti dal Buddha: il Topo, il Bue, la Tigre, il Coniglio, il Drago, il Serpente, il Cavallo, la Capra, la Scimmia, il Gallo, il Cane, il Maiale; ogni segno poi ritorna seguendo cicli di dodici anni. Questo 2022 si aprirà all'insegna della Tigre, segno di forza istintiva, potenza, energia, coraggio, grande fiducia nei propri mezzi e inclinazione ad affrontare nuove sfide. Tutto questo in combinazione con l'elemento acqua, imprevedibile e incontenibile, che arricchisce di sfumature misteriose il significato simbolico della Tigre. L'astrologia cinese infatti ricorre anche ai cinque elementi naturali (metallo, legno, acqua, fuoco e terra) per caratterizzare ciclicamente l'anno lunare. La Tigre del 2022 è una Tigre d'Acqua, che ritorna ogni 60 anni. Il 2022 si prospetta un anno dinamico e di imprevedibili opportunità da cogliere al volo.

In presenza

Mentre l'anno scorso tutti gli eventi si sono tenuti in modalità telematica dato il particolare momento storico, quest'anno gli eventi si svolgeranno in presenza, in ottemperanza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 vigenti nelle date degli eventi proposti. Per il Capodanno Cinese 2022, l'Istituto Confucio all'Università di Padova, in collaborazione con la Guangzhou Università, organizza un ventaglio di iniziative tutte a ingresso gratuito, con il patrocinio del Comune di Padova, dell'Università degli Studi di Padova e del Far East Film Festival di Udine.

Lunedì 7 febbraio

Lunedì 7 febbraio alle ore 17.30 si terrà a Palazzo Bo in Aula Nievo la conferenza "Il cinema cinese contemporaneo a Padova", tenuta dal Prof. Marco Dalla Gassa, professore associato all'Università Ca' Foscari di Venezia dove insegna "Analisi del film", "Teorie del cinema" e "Cinema e culture visuali". La conferenza si propone di essere un approfondimento sul cinema cinese contemporaneo e le sue tematiche principali e di introdurre il pubblico ai film che verranno proiettati nelle serate del "Padova Chinese Film Festival" che inizierà la sera stessa, aiutandone la contestualizzazione e la comprensione. La conferenza si svolgerà in presenza e verrà trasmessa in diretta sulla pagina Youtube dell'Istituto Confucio all'Università di Padova.

Dal 7 febbraio al 10 febbraio si svolgerà il "Padova Chinese Film Festival", una rassegna dedicata alla cinematografia cinese che si articolerà in quattro serate consecutive di proiezioni gratuite al Multisala Porto Astra, Sala 8 "Fronte del Porto", a partire dalle 21. Tutti i film saranno in lingua originale (cinese o cantonese) con sottotitoli in italiano.

Valore aggiunto per l'evento padovano è il patrocinio del Far East Film Festival di Udine, annuale manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico per eccellenza e definita "la più ricca rassegna di cinema dell'Estremo Oriente in Europa".

Ogni martedì, ore 13

Sulla scorta dell'entusiasmo creato dal mini-corso di Qigong Baduanjin dello scorso anno, in collaborazione con l'ASD Weisong di Pordenone, l'Istituto Confucio all'Università di Padova offre un mini corso di cinque lezioni di Taijiquan di livello base e a seguire un mini corso di cinque lezioni di Yongchunquan. L'appuntamento virtuale sarà ogni martedì alle 13 sulla pagina Youtube dell'Istituto Confucio all'Università di Padova e sulla pagina Facebook dell'Istituto a partire da martedì 8 febbraio alle ore 13.

Le lezioni saranno tenute dal Maestro Liu Yuwei dell'ASD Weisong di Pordenone, scuola di arti marziali affiliata all'Istituto Confucio all'Università di Padova, che grazie a questa collaborazione è divenuto il primo Confucio d'Europa ad avere il proprio presidio per l'insegnamento delle arti marziali cinesi.

Lunedì 21 febbraio

Lunedì 21 febbraio alle ore 17 all'Auditorium dell'Orto Botanico di Padova si terrà la presentazione ufficiale del libro "Racconto delle cose meravigliose d'Oriente" di Odorico da Pordenone, tradotto dall'italiano (in particolare dalla traduzione dal latino all'italiano di Padre Luciano Bertazzo) al cinese dall'Istituto Confucio all'Università di Padova.

Interverranno il Prof. Giorgio Picci, Direttore dell'Istituto Confucio all'Università di Padova, che illustrerà il progetto condiviso tra l'Università di Padova e l'Università cinese di Guangzhou che ha portato alla realizzazione del libro, e la Prof.ssa Laura De Giorgi, docente di storia della Cina moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, che farà un'introduzione sul periodo storico in questione e un excursus sugli scambi dell'epoca tra Italia e Cina.

La conferenza verrà anche trasmessa in diretta sulla pagina Youtube dell'Istituto Confucio all'Università di Padova.

Dettagli

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e si svolgeranno in ottemperanza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 vigenti nelle date degli eventi proposti.

