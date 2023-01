Capodanno cinese 2023, Padova festeggia l’anno del coniglio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/01/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

L’Istituto Confucio all’Università di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova, festeggia il Capodanno lunare, in Occidente generalmente noto al pubblico come Capodanno cinese, una delle più importanti e sentite festività tradizionali della Cina.

Approfondimenti sul sito www.istitutoconfuciopadova.it.

Iniziativa realizzata con il patrocinio dell’Università di Padova.

Programma

Domenica 22 gennaio , dalle ore 15 - vie del Centro storico

Danza del Drago

Partenza di fronte a Palazzo Moroni

, dalle ore 15 - vie del Centro storico Danza del Drago Partenza di fronte a Palazzo Moroni Lunedì 23 gennaio , ore 18 - Palazzo della Ragione

Sfilata di abiti delle corti imperiali cinesi dalla Dinastia Han ai Manciù

Approfondimento

Per partecipare è necessario prenotare utilizzando l’apposito form online .

, ore 18 - Palazzo della Ragione Sfilata di abiti delle corti imperiali cinesi dalla Dinastia Han ai Manciù Per partecipare è necessario prenotare utilizzando l’apposito . 24, 26, 31 gennaio e 2 febbraio, ore 21 - Cinema Lux

Padova Chinese Film Festival

Programma

Per informazioni

Istituto Confucio all’Università di Padova

email istituto.confucio@unipd.it

sito https://www.istitutoconfuciopadova.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/IstitutoConfucioUnipd/

https://www.istitutoconfuciopadova.it/new/?q=node/152

https://www.padovanet.it/evento/capodanno-cinese-2023-cura-dellistituto-confucio-alluniversit%C3%A0-di-padova

https://www.facebook.com/events/707466830870523/

Foto articolo da evento Facebook e da https://www.istitutoconfuciopadova.it/new/?q=node/152