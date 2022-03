Tutti gli eventi di aprile a Cittadella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/04/2022 al 30/04/2022 Orario non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di aprile (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Dettagli

Le Mura di Cittadella e i Musei lungo il percorso

e il Museo del Duomo di Cittadella

dal 1 aprile 2022 si possono visitare senza obbligo di esibizione del Green Pass!

TUTTI I GIORNI: CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica sopra le Mura a 15 metri d'altezza con Musei lungo il percorso.

Orari di apertura: tutti i giorni 9 -19, ultimo ingresso ore 18

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12 / 17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (Pd)

DA VENERDì 1 A LUNEDì 4 APRILE:

FORMAGGIO TRA LE MURA DI CITTADELLA

L'evento nazionale dei migliori formaggi italiani. La manifestazione si rivolge a tutti gli amanti del formaggio che durante la manifestazione potranno assaggiare liberamente ed acquistare formaggi di qualità, italiani ed esteri, partecipare a degustazioni guidate da esperti con l’abbinamento di vini e

birre artigianali.

Dalle 10 alle 20. info: www.formaggioinvilla.it

DOMENICA 3 APRILE:

MERCATO CITTADINO STRAORDINARIO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli, in occasione di Formaggi in Villa

Ore: 8-12.30

Presso: Riva IV Novembre e Riva dell'Ospedale

LUNEDì 4 APRILE: PROSA NAZIONALE

Paolo Conticini in “La Prima Volta”

di Paolo Conticini e Luigi Russo - regia di Luigi Russo

Ore 21, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

SABATO 9 APRILE: CONCERTO

"Le Vecchie Mura" in concerto

Ore 20:45, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DOMENICA 10 APRILE: SAPORI DI PRIMAVERA

Un grande evento dedicato alla splendida campagna padovana e veneta: sarò un incontro con i migliori sapori della terra.

I migliori prodotti della nostra provincia a km zero, eccellenze che si contraddistinguono per freschezza, artigianalità e qualità assoluta

In Piazza Pierobon dalle 9 alle 19

Info: saporipadovani@heads.it

DOMENICA 17 E LUNEDì 18 APRILE: PASQUA E PASQUETTA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 19, ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Museo del Duomo aperto 10 – 12 / 17 – 19

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 17 APRILE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 24 APRILE: FESTA DEL VOLONTARIATO

Presentazioni di attività ludico-ricreative, laboratori didattici rivolti ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie della Associazioni cittadellesi.

In Centro Storico per tutta la giornata.

info@cittadellavolontariato.it

LUNEDì 25 APRILE: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 19, ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Museo del Duomo aperto 10 – 12 / 17 – 19

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

SABATO 30 APRILE: PROSA

La "Compagnia Stabila Città Murata" presenta "Enrico IV".

Ore 21, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

LUNEDI 4 – 11 – 18 – 25 APRILE:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30 Presso: centro storico

Lunedì 4 aprile presso Riva IV Novembre e Riva del Grappa

GIOVEDì 7 – 14 – 21 – 28 APRILE:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

Info

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

Info web