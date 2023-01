Tutti gli eventi di febbraio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di febbraio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

MONUMENTI APERTI NEL MESE DI FEBBRAIO

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di Apertura:

tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Tutte le Domeniche di Febbraio dalle 10 alle 14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Tutte le domeniche di Febbraio dalle 10 alle 14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Mostra di Video Arte Contemporanea in corso.

Orari di Apertura:

Giovedì e Venerdì: dalle 15 alle 19

Sabato, Domenica e Festivi: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Apertura prevista prossimamente

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card: visiti 5 monumenti a soli 10 euro

EVENTI NEL MESE DI FEBBRAIO

MERCOLEDì 1 FEBBRAIO: PROSA NAZIONALE

"L'uomo ideale" con Simone Montedoro

Ore 21:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DA MERCOLEDì 1 A DOMENICA 12 FEBBRAIO: MOSTRA

“Materie di Dedalo e stati d'animo d'Icaro”

Il mito, la tecnologia, il limite attraverso la pazienza delle materie e l'impazienza umana.

Sculture di Andrea Forges Davanzati, Typoesie di Aldo Tanchis.

Chiesa del Torresino dal martedì alla domenica 15:30-19

info aldotanchis@gmail.com

TEATRO PER BAMBINI

Domenica 5 Febbraio: "La Principessa sul pisello"

Domenica 12 Febbraio: "La Regina delle nevi"

Domenica 26 Febbraio: "Esercizi di fantastica"

Ore 16:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

VENERDì 10 FEBBRAIO: COMEDY RING CABARET

I comici più famosi d'Italia sul palco

Ore 21:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

MARTEDì 14 FEBBRAIO: SAN VALENTINO A CITTADELLA

Panorama Romantico Cittadellese a 30 metri d'altezza.

Per una romantica serata con il vostro partner, non lasciatevi sfuggire l'emozione di salire sopra la Torre di Malta in notturna.

Ingresso alla Torre € 3,00 presso Torre di Malta / Porta Padova /Stradella del Cristo

Dalle ore 21 alle ore 23

Info: cittadella@historiatravel.it

GIOVEDì 16 FEBBRAIO: GIOVEDì GRASSO

Carnevale del Bambino: animazione per bambini con Chilly Peperoncino Rosso.

Presso Piazza Pierobon Ore 15.

SOPRA LE MURA DI CITTADELLA

Vieni a visitare il Camminamento di Ronda sopra le Mura di Cittadella in occasione del Carnevale...

Sali sopra le Mura, indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda...

Se il tuo travestimento sarà particolarmente divertente verrai fotografato e le foto dei personaggi più simpatici verranno pubblicate nei nostri social!

Dalle 9 alle 17, ultimo ingresso 16. Biglietteria in Porta Bassano, ingresso 5 euro / 3 euro.

Info: cittadella@historiatravel.it

VENERDì 17 FEBBRAIO: PROSA NAZIONALE

"La Bottega del caffè" con Michele Placido

Ore 21:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DA SABATO 18 A DOMENICA 26 FEBBRAIO: MOSTRA

Di Vittoria Andretta

Chiesa del Torresino

info cultura@comune.cittadella.pd.it

DA SABATO 18 A DOMENICA 19 FEBBRAIO: MERCATINO DI PRODOTTI TIROLESI

In Piazza Pierobon dalle 9 alle 19

info@procittadella.it

DOMENICA 19 FEBBRAIO : MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

MARTEDì 21 FEBBRAIO: MARTEDì GRASSO

Sfilata di carri allegorici nelle vie del centro. Partenza alle 14:30.

Testamento e Fogo dea Vecia in piazza Pierobon con fuochi d'artificio ore 21:00.

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

IL MESE DI FEBBRAIO: MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA

Per celebrare insieme a voi i 20 anni di attività di Fondazione Palazzo Pretorio, si inaugura la mostra "Basmati - The Video is the Massage".

Si tratta di un duo di videoartisti impegnati nella ricerca legata alle possibilità espressive del linguaggio visivo multimediale.

Info: www.fondazionepretorio.it

LUNEDI 6 – 13 – 20 - 27 FEBBRAIO : MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli.

Ore: 8-12:30 Presso: centro storico

GIOVEDì 2 – 9 – 16 - 23 FEBBRAIO: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30 Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

