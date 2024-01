Tutti gli eventi di febbraio a Cittadella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/02/2024 al 29/02/2024 Orario non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di febbraio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di febbraio a Cittadella

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Lunedì - Venerdì dalle 9 alle 17, ultimo accesso ore 16

Sabato e Domenica dalle 9 alle 18, ultimo accesso ore 17

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Sabato e Domenica dalle 14 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Sabato e Domenica dalle 11 alle 15

Domenica 25 febbraio dalle 11 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato e Domenica dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorno e Orario di apertura:

Domenica 18 febbraio dalle 14 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a euro 10

Eventi a Cittadella nel mese di febbraio

FINO ALL'11 FEBBRAIO: MOSTRA DI ARTE LOCALE

La Chiesa del Torresino ospita la personale di Giafranco Tonin.

Orari:

Venerdì: 18/21

Sabato: 16/21

Domenica: 10/13 - 16/21

VENERDì 2 FEBBRAIO: PROSA NAZIONALE

"Iliade, il Gioco degli Dei" con Alessio Boni

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DOMENICA 4 FEBBRAIO: TEATRO PER BAMBINI

"Un Cappuccetto Rosso"

Ore 16

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

VENERDì 9 FEBBRAIO: COMEDY RING CABARET

I comici più famosi d'Italia sul palco

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

GIOVEDì 8 FEBBRAIO: GIOVEDì GRASSO

Carnevale del Bambino: animazione per bambini con musica e balli.

Presso Piazza Pierobon Ore 15-18

GIOVEDì 8 e MARTEDì 13 FEBBRAIO: CARNEVALE SOPRA LE MURA DI CITTADELLA

Vieni a visitare il Camminamento di Ronda sopra le Mura di Cittadella in occasione del Carnevale...

Giovedì grasso e Martedì grasso sali sopra le Mura! Un evento adatto a grandi e piccini!

Indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda... Se il tuo travestimento sarà particolarmente divertente verrai fotografato e le foto dei personaggi più simpatici verranno pubblicate nei nostri social!

Dalle 9 alle 17, ultimo ingresso 16. Biglietteria in Porta Bassano, ingresso euro 5 / euro 3.

DA GIOVEDì 8 A MARTEDì 13 FEBBRAIO: LUNA PARK

Giostre e Luna Park al Piazzale di Villa Rina / Milite Ignoto, Via Riva del Grappa.

Dalle 15 alle 22

DOMENICA 11 FEBBRAIO: SPETTACOLO TEATRALE

"La Quinta Torre" di Massimo Begnoni.

Spettacolo a scopo benefico organizzato dall'Ass La magia dei Colori in favore dell'Ass. Altre Parole.

Ore 17.30

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

MARTEDì 13 FEBBRAIO: MARTEDì GRASSO

Sfilata di carri allegorici nelle vie del centro. Partenza alle 14.

Testamento e Fogo dea Vecia in Piazza Pierobon ore 20:45.

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

MERCOLEDì 14 FEBBRAIO: SAN VALENTINO A CITTADELLA?

Panorama Romantico Cittadellese a 30 metri d'altezza.

Per una romantica serata con il vostro partner, non lasciatevi sfuggire l'emozione suggestiva di ammirare Cittadella notturna dal belvedere della Torre di Malta, prima o dopo cena.

Da sopra la torre medievale, venite a trascorrere un'esperienza magica.

Ingresso e biglietteria euro 3 presso Torre di Malta / Porta Padova /Stradella del Cristo

Dalle ore 20 alle ore 23

VENERDì 16 FEBBRAIO: PROSA NAZIONALE

"Ciarlatani" con Silvio Orlando

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 18 FEBBRAIO: APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 14-17

Euro 3, Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO: TEATRO PER BAMBINI

"Le Nuove Avventure"

Ore 16

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

MARTEDì 27 FEBBRAIO: PROSA NAZIONALE

"Vicini di Casa" con Amanda Sandrelli

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

GIOVEDì 29 FEBBRAIO: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso

In Torre di Malta

Ore 20.45

Info 338 410 1659

LUNEDI 5 – 12 – 19 - 26 FEBBRAIO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

GIOVEDì 1 – 8 – 15 – 22 - 29 FEBBRAIO: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

In Centro Storico

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

Info web