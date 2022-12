Tutti gli eventi di gennaio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di gennaio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Eventi in progrmma

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di Apertura:

Il 1 gennaio aperto dalle 10 alle 17, ultimo ingresso 16

tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Il 1 gennaio Chiuso

Tutte le Domeniche di gennaio e Sabato 7 gennaio dalle 10 alle 14

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Il 1 gennaio aperto dalle 13 alle 16

I giorni 6 – 7 - 8 gennaio dalle 10 alle 16

Tutte le altre domeniche di gennaio dalle 10 alle 15

* gli altri giorni necessaria la prenotazione

PALAZZO PRETORIO

Mostra di Video Arte Contemporanea in corso.

Orari di Apertura:

Il 1 gennaio aperto dalle 15 alle 19

Giovedì e Venerdì: dalle 15 alle 19

Sabato, Domenica e Festivi: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

ORATORIO DEL SALVATORE

Apertura prevista prossimamente

Scopri la Cittadella Card: visiti 5 monumenti a soli 10 euro

Eventi nel mese di gennaio

DOMENICA 1 gennaio: CAPODANNO

Camminamento di Ronda sopra le Mura APERTO dalle 10 all 17, ultimo ingresso 16

Museo del Duomo CHIUSO

Teatro Sociale APERTO dalle 13 alle 16

Palazzo Pretorio APERTO dalle 15 alle 19

VENERDì 6 gennaio: EPIFANIA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda sopra le Mura APERTO dalle 10 all 17, ultimo ingresso 16

Museo del Duomo APERTO dalle 10 alle 14

Teatro Sociale APERTO dalle 10 alle 16

Palazzo Pretorio APERTO dalle 15 alle 19

FINO ALL' 8 gennaio: MOSTRA DEI PRESEPI

Esposizione di Presepi Artigianali creati da appassionati e dagli alunni delle scuole.

Presso la Chiesa del Torresino – Porta Padova.

Orari:

Domeniche e festivi 10:00 - 12:30 e 15:30 - 18:00

Sabato 15:30 - 18:00

Durante la settimana aperta su prenotazione.

Info Pro Cittadella: Tel. 0495970627

FINO A DOMENICA 8 gennaio 2023: CITTADELLA, CITTA' DEL NATALE

- Villaggio di Babbo Natale in centro

- Leccornie, prodotti tipici e tanta magica atmosfera natalizia in tutto il centro storico

- Grande Albero di Natale in Piazza Pierobon

- Trenino per i bambini

- Angoli selfie

info.vivicittadella@gmail.com

IL MESE DI gennaio: MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA

Per celebrare insieme a voi i 20 anni di attività di Fondazione Palazzo Pretorio, si inaugura la mostra "Basmati - The Video is the Massage".

Si tratta di un duo di videoartisti impegnati nella ricerca legata alle possibilità espressive del linguaggio visivo multimediale.

Info: www.fondazionepretorio.it

DOMENICA 15 gennaio: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

SABATO 21 gennaio: CONCERTO

Concerto "Un sabato italiano" si esibisce la Big Band Sinfonica

Ore 21:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

DOMENICA 29 gennaio: TEATRO PER BAMBINI

"Il tenace soldatino di piombo"

Ore 16:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

LUNEDI 2 - 9 – 16 – 23 - 30 gennaio: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 5 – 12 – 19 – 26 gennaio: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

