Tutti gli eventi di giugno a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di giugno . (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica sopra le Mura a 15 metri d'altezza con Musei lungo il percorso.

Orari di apertura: tutti i giorni 9 -19, ultimo ingresso ore 18

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12 / 17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (Pd)

MERCOLEDì 2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda e Ufficio Turistico IAT aperti dalle 9 alle 19, ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Museo del Duomo aperto 10:00 – 12:00 / 17:00 – 19:00

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

SABATO 4 GIUGNO: MUSICA SOTTO LE STELLE

Il Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" torna a esibirsi nel tradizionale concerto estivo rendendo omaggio ai 70 anni dell'Associazione Volontari Italiani Sangue di Cittadella!

Direttore Alessandro Battocchio, Coreografie di Maddalena Zaramella.

Ore 21 al Teatro all'aperto Campo della Marta

DOMENICA 5 GIUGNO: ARTE DIFFUSA

Artisti locali espongono in diversi luoghi della città.

Punti in città: Piazza Pierobon, Piazza Scalco, Galleria Ribalta (Piazza Scalco), Teatro Sociale (Via Indipendenza).

info@procittadella.it

DAL 6 GIUGNO ALL'11 LUGLIO : ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL

Spettacoli teatrali a cura di Teatro Bresci tutti i lunedì.

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta. (in caso di maltempo c/o Teatro Sociale)

Pre spettacolo 20.30 - Spettacolo 21.30

www.antichemurateatrofestival. com

DA GIOVEDì 9 A DOMENICA 19 GIUGNO: SAPORE DI MARE

Specialità tradizionali venete a base di pesce, nella bellissima location dei Giardini Pubblici di Cittadella, tra le Mura e il fossato, da Porta Padova a Porta Vicenza.

Menù per tutta la famiglia e un’atmosfera originale

Nei fine settimana serate di intrattenimento musicale e cabaret.

Aperto tutte le sere. info@procittadella.it

VENERDì 10 E SABATO 11 GIUGNO: CAMMINAMENTO BY NIGHT

Il Camminamento di Ronda sulle mura medievali potrà essere percorso in versione notturna, illuminato da led dalle 21 alle 23:00.

Ingresso e biglietteria del Camminamento a Porta Bassano, dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23.

Info: cittadella@historiatravel.it

VENERDì 10 E SABATO 11 GIUGNO: NOTTI BIANCHE

In occasione del 9° anniversario della fine dei restauri delle Mura di Cittadella del Camminamento di Ronda, Cittadella festeggia con due notti bianche.

WILD EDITION: Cittadella si "accende" di bianco per due serate all'insegna dello shopping e del divertimento. Negozi aperti dalle 21 alle 24, Camminamento sopra le Mura aperto dalle 21 alle 23, atmosfere vintage, Musica dal vivo, Street food e Laboratori per bambini.

Info: info.vivicittadella@gmail.com

SABATO 11 GIUGNO: SPETTACOLO DI BALLO

Sweet Devils School si esibisce in uno spettacolo di danza contemporanea.

Ore 18:00 al Teatro all'Aperto in Campo della Marta

info sweetdevils@libero.it

DOMENICA 19 GIUGNO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

SABATO 25 GIUGNO: VENETO TRAIL

Un'avventura in bici in modalità bikepacking dalla pianura padana alle Dolomiti: 450 km e 10.000 metri di dislivello tra sterrati, sentieri e strade secondarie del Veneto.

08:00 - Partenza da Piazza Pierobon

Info: https://venetotrail.eu/

DOMENICA 26 GIUGNO: VECCHIE MOTO IN PIAZZA

Il Motoclub Città Murata espone moto d'epoca dalle ore 9 alle ore 18.

Piazza Pierobon

info@procittadella.it

LUNEDI 6 - 13 - 20 - 27 GIUGNO:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30 Presso: centro storico

GIOVEDì 2 – 9 – 16 – 23 - 30 GIUGNO:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

