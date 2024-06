Tutti gli eventi di giugno a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di giugno (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di Giugno

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 19, ultimo accesso ore 18

Sabato e Domenica dalle 9 alle 20, ultimo accesso ore 19

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 15 alle 18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorni e Orari di apertura:

Domenica 2 Giugno dalle 15 alle 18.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a euro 10

Eventi a Cittadella nel mese di giugno

DA SABATO 1 A DOMENICA 9 GIUGNO: MOSTRA D'ARTE

Espone Morato Bruno

alla Chiesa del Torresino

info 0499413411

DOMENICA 2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto 9-19

Teatro Sociale aperto 11-14 / 15-18

Museo del Duomo aperto 15-18

Palazzo Pretorio aperto 11-14

Oratorio del Salvatore aperto 15-18

cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 2 GIUGNO: APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 15-18

euro 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 2 GIUGNO: MERCATINO DELLA REPUBBLICA

Mercato di artigianato locale, prodotti tipici, prodotti per il benessere e la cura del corpo, street food e animazioni per bambini.

Nelle vie del centro

info 3470495286

SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO: CONCERTO

Concerto della Filarmonica Cittadellese nel cortile interno di Palazzo Palazzo Pretorio.

Ore 21

Ingresso da Stradella Nico D'Alvise

filarmonica.cittadellese@gmail.com

DOMENICA 9 GIUGNO: CITTADELLA COMIX

Evento dedicato al fumetto, ai cosplay, al gioco, alla cultura pop e nerd.

Edizione Serale dalle 17 alle 23

Area expo con mostra -mercato a tema, Show sul palco di Piazza Pierobon, Area Games con giochi da tavolo e gdr, Area Cosplay e Gare Cosplay, photoset, esibizioni.

Ingresso gratuito, Centro Storico.

info mara@ufficiostampa.org

VENERDì 14 E SABATO 15 GIUGNO: CAMMINAMENTO BY NIGHT

Passeggiata notturna lungo il Cammino di Ronda, in occasione della notte bianca in centro storico.

Il Camminamento di Ronda sulle mura medievali potrà essere percorso in versione notturna, illuminato da led dalle 21 alle 23. Lasciatevi affascinare da questa romantica e suggestiva passeggiata a quindici metri di altezza.

Ingresso e biglietteria del Camminamento a Porta Bassano euro 5 - euro 3.

Prenotazione non prevista, evento annullato in caso di pioggia.

Info: cittadella@historiatravel.it

VENERDì 14 E SABATO 15 GIUGNO: VISITA GUIDATA AL CAMMINAMENTO BY NIGHT

Visita guida sopra le Mura di Cittadella all'orario più suggestivo della giornata. Con la guida si percorrerà una parte dell'antico Camminamento di Ronda medievale, posto a 15 metri d'altezza e si arriverà fino alla Terrazza Panoramica della Torre di Malta, dove si potrà osservare il tramonto. Per terminare la passeggiata si continuerà in autonomia.

Dopo la visita, possibilità di vivere gli entusiasmanti intrattenimenti delle Notti Bianche in centro storico, come esibizioni musicali e concerti, ristorazione e beverage sotto le stelle, negozi aperti per shopping notturno.

Appuntamento alle ore 20.30 all'Ufficio Turistico Iat in Porte Bassanesi, 2.

Su prenotazione via mail a cittadella@historiatravel.it

Costo: euro 15 a persona da saldare in loco; euro 5 per chi possiede già la Cittadella Card, da saldare in loco.

In collaborazione con #NotturniPadovani

VENERDì 14 E SABATO 15 GIUGNO: NOTTI BIANCHE

Notti bianche a Cittadella

- NEGOZI APERTI i negozi esporranno la propria merce dalle 21 alle 24. Street food e intrattenimento musicale.

-CAMMINAMENTO DI RONDA aperto By Night dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23. Biglietteria e ingresso a Porta Bassano

info: info.vivicittadella@ gmail.com

VENERDì 14 E SABATO 15 GIUGNO: CONCERTO

Concerto della Filarmonica Cittadellese nel cortile interno di Palazzo Palazzo Pretorio.

Ore 21

Ingresso da Stradella Nico D'Alvise

info: filarmonica.cittadellese@ gmail.com

DA VENERDì 14 A DOMENICA 16 E DA VENERDì 21 A DOMENICA 23 GIUGNO: FESTA DELLE RANE

Festa enogastronomica al parco di Santa Croce Bigolina di Cittadella

Apertura Stand Gastronomico per pranzo e cena

Ogni sera intrattenimento musicale

Info 3487287468 / 3358010099

SABATO 15 GIUGNO: MOSTRA

Ore 11 Inaugurazione mostra “LE BICI DEI CAMPIONI“ collegata alla manifestazione ciclostorica “La Via dei Carraresi” del 23 giugno.

Alla Chiesa del Torresino

PP Sport Events 0444 1270164 - info@viadeicarraresi.it

DOMENICA 16 GIUGNO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

SABATO 22 GIUGNO: VENETO TRAIL

Ogni Veneto Trail include un mix di strade sterrate, sentieri, single-track e strade asfaltate secondarie che varia di edizione in edizione, cercando di rimanere il giusto compromesso fra un’avventura degna di nota e un percorso non troppo impegnativo.

Iscrizione on line su www.venetotrail.eu

Partenza ore 8 dal centro storico

SABATO 22 GIUGNO: SPETTACOLO TEATRALE

"Mi Chiamo Marco, Marco Pantani!" Ricordo dedicato al Pirata di Cesenatico con la proiezione del film spettacolo teatrale: “E Tu, Te Lo Ricordi Marco?”.

Autori: M. Cionfoli, A. Berti, regia L. Schiavo

ore 20.30 – Teatro Sociale

info 0495970627

DOMENICA 23 GIUGNO: LA VIA DEI CARRARESI

La Via dei Carraresi è una rievocazione del ciclismo d’epoca e non una gara, ma un evento ludico-motorio storico e paesaggistico “con l’anima storica in una cornice medioevale“.

ore 09.15 – Piazza Pierobon, Cittadella (PD): Partenza “Via Dei Carraresi“

ore 13.00 – Campo della Marta: “Pranzo Sotto Le Mura“

Info: PP Sport Events 0444 1270164 - info@viadeicarraresi.it

GIOVEDì 27 GIUGNO: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso

In Torre di Malta

Ore 20.45

Info 338 410 1659

TUTTI I LUNEDì DI GIUGNO : ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL

Spettacoli teatrali a cura di Teatro Bresci tutti i lunedì.

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta. (in caso di maltempo c/o Villa Rina)

Ingresso ad offerta libera

Pre spettacolo 20.30

Spettacolo 21.30

www.antichemurateatrofestival. com

LUNEDI 3 – 10 – 17 - 24 GIUGNO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

GIOVEDì 6 – 13 – 20 - 27 MAGGIO: MERCATO KM0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

In Centro Storico

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

Info web