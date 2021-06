Tutti gli eventi di luglio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di luglio (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Dettagli

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Orari di apertura:

Lunedì venerdì 9-14/15-19

Sabato-Domenica 9-19

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12/17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (Pd)

SABATO 3 LUGLIO:

APERTURA STRAORDINARIA

CAMMINAMENTO DI RONDA BY NIGHT

Passeggiata panoramica notturna sopra le Mura, illuminata da luci soffuse.

Dalle ore 21 alle ore 24, ultimo ingresso ore 23.

Biglietteria in Porta Bassano

Prenotazione non prevista

In caso di pioggia l'evento è annullato

DA VENERDì 14 MAGGIO A DOMENICA 29 AGOSTO: MOSTRA FANOLI-CANOVA

"Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil"

Orari: giovedì, venerdì 15-19 e sabato,

domenica 9-13/15-19

Dove: Palazzo Pretorio

Info: www.michelefanoli.it

TUTTI I LUNEDì DI GIUGNO:LUOGHI COMUNI FESTIVAL

Spettacoli teatrali a cura di Teatro BrescI

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta.

Info: www.antichemurateatrofestival. com

DOMENICA 18 LUGLIO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

LUNEDI 5 – 12 – 19 - 26 LUGLIO:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 1 – 8 – 15 – 22 - 29 LUGLIO:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

