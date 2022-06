Tutti gli eventi di luglio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di giugno . (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

SABATO 2 LUGLIO: CAMMINAMENTO BY NIGHT

Il Camminamento di Ronda sopra le Mura medievali può essere percorso in versione notturna, illuminato da led dalle 21:00 alle 23:00,

in occasione della Notte dei Saldi in centro storico.

Ingresso e biglietteria del Camminamento a Porta Bassano,

dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23.

Senza prenotazione.

In caso di pioggia l'evento è annullato.

Info: cittadella@historiatravel.it

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica sopra le Mura a 15 metri d'altezza con Musei lungo il percorso.

Orari di apertura: tutti i giorni 9 -19,

ultimo ingresso ore 18

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12 / 17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (PD)

SABATO 2 LUGLIO: NOTTE DEI SALDI

I negozi del centro e dei borghi inaugurano ufficialmente la stagione dei saldi e vi aspettano

con un'apertura straordinaria dalle 21:00 alle 24:00.

Shopping, aperitivo, street food e musica dal vivo per le vie del centro.

Camminamento di Ronda By Night dalle 21 alle 23.

Info: info.vivicittadella@gmail.com

I LUNEDÌ FINO ALL'11 LUGLIO :

ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL

Spettacoli teatrali a cura di Teatro Bresci tutti i lunedì.

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta. (in caso di maltempo c/o Teatro Sociale)

Pre spettacolo 20.30 - Spettacolo 21.30

Serata speciale Domenica 26 luglio ore 21 in onore di Paolo Borsellino.

www.antichemurateatrofestival. com

FINO A MARTEDÌ 12 LUGLIO: "EXODUS" FOTOGRAFIE

Personale di fotografia di Luciano Bertocco

Alla Chiesa del Torresino

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19

Info www.comune.cittadella.pd.it

DOMENICA 19 GIUGNO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 3 LUGLIO: GIRO DEL MEDIO BRENTA

Manifestazione ciclistica che passa per Cittadella

Ore 14:00-16:00 passaggio in Riva IV Novembre, Riva Ospedale, Riva del Grappa, con relativa chiusura del traffico.

Info www.comune.cittadella.pd.it

DA SABATO 16 A MARTEDì 26 LUGLIO: MOSTRA D'ARTE LOCALE

Personale di Benefatto Alessandra

Alla Chiesa del Torresino

Info www.comune.cittadella.pd.it

SABATO 16 LUGLIO: PROVA RESISTENZA AUTOMOBILI PROVINCE VENETE

Le Auto d'Epoca partiranno da Romano D'Ezzelino e passeranno per varie città venete.

Sosta a Cittadella alle ore 15:30, parcheggio veicoli in Piazza Pierobon.

Ripartenza ore 16.30

Info segreteria@cvae1961.it

DOMENICA 17 LUGLIO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 17 LUGLIO: SAGRA DEL CARMINE

Ore 11.30 benedizione autoveicoli

Ore 20.45 solenne processione

Presso la Chiesa del Carmine in Borgo Padova

Info Pro Cittadella 0495970627

VENERDì 22 LUGLIO: A.S. CITTADELLA 1973

La squadra di Calcio AS Cittadella 1973 viene presentata al pubblico

In Piazza Pierobon

Ore 21:00

Info info@ascittadella.it

DA VENERDÌ 22 A DOMENICA 24: SAGRA DI SAN DONATO

Torneo di Calcetto Balilla e Torneo di Beach Volley.

Durante le serate: Musica con DJ set e piccolo banco gastronomico con grigliata mista per la cena.

Dietro la Storica Chiesa "Pieve di San Donato".

Dalle 19:00 alle 24:00

Info pievesandonato@gmail.com

GIOVEDÌ 28 LUGLIO: ALICE CANTA BATTIATO

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una cantautrice italiana. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nelle hit parade nazionale e internazionale.

Le prevendite su Ticketone e Vivaticket

Ore 21 al Teatro all'Aperto in Campo della Marta

VENERDì 29 LUGLIO: MISS CITTA' MURATA

Finale delle selezioni per Miss Città Murata.

A fine serata verrà proclamata Miss Città Murata 2022.

Ore 21 al Teatro all'Aperto in Campo della Marta

www.misscittamurata.it

SABATO 30 LUGLIO: '80 VOGLIA SUMMER PARTY

Evento dedicati ai mitici anni ’80, all’insegna del decennio più ballato del secolo,

con ospiti internazionali.

Ingresso libero

Ore 20 Piazza Pierobon

LUNEDÌ 4 – 11 – 18 - 25 LUGLIO:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30 Presso: centro storico

GIOVEDÌ 7 – 14 – 21 - 28 LUGLIO:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Info

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

