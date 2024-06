Tutti gli eventi di luglio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di luglio (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di luglio a Cittadella

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 19, ultimo accesso ore 18

Sabato e Domenica dalle 9 alle 20, ultimo accesso ore 19

cittadella@historiatravel.it

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 15 alle 18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorni e Orari di apertura:

Sabato 20 Luglio dalle 17 alle 20

Domenica 21 Luglio dalle 10 alle 13

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

cittadella@historiatravel.it

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a euro 10

Eventi a Cittadella nel mese di luglio

SABATO 6 LUGLIO: CAMMINAMENTO BY NIGHT

Passeggiata notturna lungo il Cammino di Ronda.

In occasione della notte dei saldi in centro storico.

Il Camminamento di Ronda sulle mura medievali potrà essere percorso in versione notturna, illuminato da led dalle 21 alle 23. Lasciatevi affascinare da questa romantica e suggestiva passeggiata a quindici metri di altezza.

Ingresso e biglietteria del Camminamento a Porta Bassano euro5 - euro 3.

Prenotazione non prevista, evento annullato in caso di pioggia.

Info: cittadella@historiatravel.it

SABATO 6 LUGLIO: NOTTE DEI SALDI

I negozi del centro e dei borghi inaugurano ufficialmente la stagione dei saldi e vi aspettano con un'apertura straordinaria dalle 21 alle 24.

Shopping, aperitivo e musica dal vivo per le vie del centro.

Info: info.vivicittadella@gmail.com

SABATO 6 LUGLIO: VISITA GUIDATA ALLA CANTINA STORICA DI CITTADELLA

Vi accogliamo all'interno della Cantina Storica di Cittadella, in cui si ammireranno le cellette dedicate alla conservazione di 1200 etichette selezionate da tutto il mondo. Al termine della visita guidata, brindisi con Prosecco di produzione della Cantina. Alla fine della visita si proseguirà autonomamente, ecco alcuni consigli per passare la serata a Cittadella: cenare in un ristorante di vostra scelta, passeggiare sopra le Mura aperte by Night fino alle 23 e vivere la Notte dei Saldi in centro storico.

Il costo di euro 18 a persona include: la visita guidata di 45 minuti alla Cantina Storica 1919 di Cittadella, 1 bicchiere di Prosecco; 1 biglietto valido per l'entrata alle Mura di Cittadella, da svolgersi in serata entro le ore 23. Pagamento in loco.

Appuntamento alle ore 19 all'Ufficio Turistico Iat

Prenotazione:via mail a cittadella@historiatravel.it

FINO AL 7 LUGLIO: MOSTRA D'ARTE

Espone Caterina Zen

Lunedì 10-12, Mercoledì-venerdì 17-19, Sabato e Domenica 10-12/17-20

info 0499413411

DOMENICA 7 LUGLIO: GIRO DEL MEDIO BRENTA

Passaggio della Gara Ciclistica internazionale lungo la Strada Provinciale 47 dalla rotonda di Facca alla rotonda di Pozzetto dalle 14:50 alle 15:40.

info 0499413411

DA SABATO 13 A GIOVEDì 18 LUGLIO: SAGRA CA' ONORAI

Serate con bancone enogastronomico con piatti tipici, luna park, musica dal vivo.

info 349 491 0239

DOMENICA 14 LUGLIO: CONCERTO

Concerto di beneficenza "Note di Vita" a favore dell'Associazione Altre Parole

La serata sarà animata dalle note della Filarmonica Quattro40. È possibile accedere all'evento tramite l'acquisto di prevendita al costo unitario di 12euro a questo link

Teatro all'Aperto Campo della Marta

Ore 21

SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO: APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Sabato 20 Luglio dalle 17 alle 20

Domenica 21 Luglio dalle 10 alle 13

euro 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO: SAGRETTA DEL CARMINE

Sabato sera: dalle 19.30 cibo e bevande tradizionali, mercatino con prodotti artigianali, musica, intrattenimenti per bambini. Il ricavato andrà in beneficenza.

Domenica mattina: Santa Messa alla Chiesa della Madonna del Carmine

Presso il viale della Stazione di Cittadella

Pro Cittadella 0495970627

SABATO 20 LUGLIO: VISITA GUIDATA ALL'ORATORIO DEL SALVATORE

Visita guidata ad uno dei luoghi più suggestivi di Cittadella, recentemente restaurato e aperto al pubblico. L'Oratorio del Salvatore di Villa Ca' Nave è un affascinante scrigno di grande valore, che può essere considerato uno dei più omogenei e preziosi esempi di decorazione pittorica e scultorea del tardo Seicento. Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Aperto in occasione della Sagra del Carmine a Borgo Padova di Cittadella

Tre turni di visita di un'ora ciascuno.

Appuntamento alle ore 17 - 18 - 19 davanti all'Oratorio del Salvatore, via Borgo Padova 170.

Costo: ingresso con visita guidata euro 10 a persona da saldare in loco.

Su Prentazione: via mail a cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 21 LUGLIO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-19

Presso: centro storico

DOMENICA 21 LUGLIO: CONCERTO

Concerto dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta "Omaggio a Battiato - Pio"

Al Teatro all'Aperto in Campo della Marta ore 21

info 347 378 1463

DA VENERDì 26 A DOMENICA 28 LUGLIO: FESTA DEL PESCE

Specialità a base di pesce dalle 19.30 alle 23 con accompagnamento musicale e concerti.

In Piazza Pierobon

www.mareadentro.it

LUNEDì 1-8-15-22 LUGLIO : ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL

Spettacoli teatrali a cura di Teatro Bresci.

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta. (in caso di maltempo c/o Villa Rina)

Ingresso ad offerta libera

Pre spettacolo 20.30

Spettacolo 21.30

www.antichemurateatrofestival. com

LUNEDI LUNEDI 1 – 8 – 15 – 22 – 29 LUGLIO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

In centro storico

GIOVEDì 4 – 11 – 18 – 25 LUGLIO: MERCATO KM0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

In Centro Storico

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

