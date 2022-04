Tutti gli eventi di maggio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di maggio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Dettagli

Le Mura di Cittadella e i Musei lungo il percorso

e il Museo del Duomo di Cittadella

dal 1 aprile 2022 si possono visitare senza obbligo di esibizione del Green Pass!

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica sopra le Mura a 15 metri d'altezza con Musei lungo il percorso.

Orari di apertura: tutti i giorni 9 -19, ultimo ingresso ore 18

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12 / 17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (Pd)

SABATO 1 MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI A CITTADELLA

Camminamento di Ronda e Ufficio Turistico IAT aperti dalle 9 alle 19, ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Museo del Duomo aperto 10 – 12 / 17 – 19

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

FINO AL 3 MAGGIO: MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA

Espongono Piero Conz e Giuliana Colbachini nella mostra " Evocata Natura".

Orari di apertura: dal martedì alla domenica 15.30-19

Ingresso libero

SABATO 7 MAGGIO: CONCERTO

Concerto con canzoni anni '60/'70

Organizzato dall'Associazione "Una proposta diversa"

Al Teatro Sociale ore 21

info Pro Cittadella 0495970627

SABATO 7 MAGGIO: CONCERTO

Filarmonica Cittadellese propone un concerto per l'Ucraina

In Piazza Pierobon dalle ore 17.30

SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO: CITTADELLA COMIX

Evento dedicato al fumetto, ai cosplay, al gioco, alla cultura pop e al divertimento.

Presso Piazza Pierobon ore 9-19

Ingresso gratuito

Info 340 246 9992

DOMENICA 8 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA SOPRA LE MURA

Porta la tua Mamma sopra le Mura!

Aperti dalle 9 alle 19, ultimo ingresso 18.

Biglietteria a Porta Bassano.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

SABATO 14 MAGGIO: CONCERTO

Filarmonica Cittadellese propone un concerto per l'Ucraina

In Piazza Pierobon dalle ore 17.30

SABATO 14 MAGGIO: SPETTACOLO A TEATRO

La Compagnia del Pane presenta: Il Malato Immaginario.

Ingresso con offerta responsabile, il ricavato verrà devoluto all’associazione Aiutismo

Teatro Sociale ore 21

DOMENICA 15 MAGGIO: FESTA DI PRIMAVERA

Mercatino in piazza Pierobon dalle 8 alle 19

info Pro Cittadella 0495970627

DOMENICA 15 MAGGIO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

SABATO 21 MAGGIO: PROIEZIONE FILM "BACIO"

Prima proiezione del film "Bacio, il futuro di una generazione" girato a Cittadella.

Al Teatro Sociale ore 18.30

Per info e prenotazioni info@procittadella.it

DOMENICA 22 MAGGIO: MOSTRA MICOLOGICA

Mostra dei fiori e funghi di Primavera

Alla Chiesa del Torresino

Orari 9-13/14.30-20

DOMENICA 22 MAGGIO: AUTOEXPO

Esposizione di veicoli d'epoca e non.

In via Garibaldi e in Piazza Pierobono dalle 9 alle 19

info Pro Cittadella info@procittadella.it

DOMENICA 22 MAGGIO: PROIEZIONE FILM "BACIO"

Proiezione del film "Bacio, il futuro di una generazione" girato a Cittadella.

Alla Torre di Malta in 3 orari: 16.30, 19.30, 21.30.

Per info e prenotazioni cultura@comune.cittadella.pd. it

SABATO 28 MAGGIO: RUN 5 WOMAN

Manifestazione podistica a passo libero dedicata alle Donne per le Donne

Partenza da Piazza Pierobon alle ore 20

info: runfivewoman@gmail.com

LUNEDI 2 – 9 – 16 - 23 - 30 MAGGIO:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30 Presso: centro storico

GIOVEDì 5 – 12 – 19 - 26 MAGGIO:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

Info

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

Info web