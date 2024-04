Tutti gli eventi di maggio a Cittadella

Prezzo non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di maggio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Monumenti aperti nel mese di maggio

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di apertura:

Sabato e Domenica dalle 9 alle 19, ultimo accesso ore 18

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 14 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 17

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

PALAZZO PRETORIO

Orari di apertura:

Sabato, Domenica e festivi dalle 11 alle 14.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

ORATORIO DEL SALVATORE

Giorni e Orari di apertura:

Mercoledì 1 maggio dalle 15 alle 18.

* gli altri giorni necessaria la prenotazione con visita guidata

Scopri la Cittadella Card, visiti 5 Monumenti a euro 10

Eventi a Cittadella nel mese di maggio

MERCOLEDì 1 MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto 9-18

Teatro Sociale aperto 11-17

Museo del Duomo aperto 14-17

Palazzo Pretorio aperto 11-14

Oratorio del Salvatore aperto 15-18

MERCOLEDì 1 MAGGIO: APERTURA ORATORIO DEL SALVATORE

Di fine Seicento, custodisce opere attribuite ad importanti artisti internazionali quali gli affreschi del pittore francese Louis Dorigny, e i busti marmorei del fiammingo Giusto Le Court.

Orario di apertura: 15-18

€ 3 , Ingresso: Borgo Padova, 170

Senza prenotazione.

Info: 049.9404485 cittadella@historiatravel.it

DA MERCOLEDì 1 A DOMENICA 5 MAGGIO: MOSTRA D'ARTE

Espone Francesca Milani

Chiesa del Torresino

info 0499413411

SABATO 4 MAGGIO: OMBRA DELLE MURA

La più piccola fiera di vini naturali.

Il biglietto d' entrata include: la degustazione dei vini proposti dai nostri produttori, presenti più di 30 da tutta Italia, per tutta la durata della manifestazione e la visita del Palazzo Pretorio, splendido esempio di palazzo quattrocentesco.

Dalle ore 12 alle ore 20

Biglietto entrata: 25 euro

A Palazzo Pretorio, via Marconi

info@ombradellemura.it

SABATO 4 MAGGIO: GRAN GALA' DEL CONCERTO LIRICO

Concerto lirico "Ci lascerem alla stagion dei Fiori"

al Teatro Sociale

ore 21:00

info@procittadella.it

DOMENICA 5 MAGGIO: FESTA DEL VOLONTARIATO

"Città dei Ragazzi" è la festa delle Associazioni del Volontariato di Cittadella.

In Centro Storico tutto il giorno.

Attività ludiche per bambini e famiglie aperte a tutti.

info 0499413411

SABATO 11 MAGGIO: VIGILIA DELL'ADUNATA DEGLI ALPINI

Sfilata, concerti di Cori e Bande degli Alpini

Dalle ore 16 alle ore 20:30

Monumento all'Alpino, Piazza Pierobon, Chiesa del Torresino

info cittadella.padova@ana.it

DOMENICA 12 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA SOPRA LE MURA

Fai un regalo alla tua mamma e portala a fare una passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza sopra le Mura di Cittadella.

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 19, ultimo ingresso 18.

€ 5 / € 3 Biglietteria a Porta Bassano.

DOMENICA 12 MAGGIO: FESTIVAL DELL'EDUCATORE

Una giornata di alta formazione dedicata agli educatori attivi nei diversi settori dell’Azione Cattolica e a tutti coloro che condividono a diverso titolo l’importante compito di educare.

In Piazza Pierobon, Piazza Scalco, Campo della Marta e Torre di Malta.

info@edufestival.it

DOMENICA 12 MAGGIO: CONCERTO

Tributo a Eric Clapton

al Teatro Sociale

Ore 21:00

info@procittadella.it

DA VENERDì 17 A DOMENICA 19 MAGGIO: CAMMINAMENTI

Primo Festival dedicato alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza a Cittadella. Percorsi di formazione, incontri con gli autori, italiani ed europei, interviste, mostre, dibattiti, spettacoli, laboratori creativi.

Direzione Artistica: Lester & Bob - Libreria per ragazzi.

info@festivalcamminamenti.it

SABATO 25 MAGGIO: CONCERTO

Saggi di fine anno del Complesso Bandistico Cittadellese Ciro Bianchi

Ore 20:45 al Teatro Sociale

info@procittadella.it

SABATO 25 MAGGIO: RUN 5 WOMAN

Manifestazione podistica a passo libero dedicata alle Donne per le Donne

Partenza Piazza Pierobon ore 20:00

info: cuoresportivoasd@gmail.com

SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO: MOSTRA D'ARTE

Espone Perlini Marco

Chiesa del Torresino

info 0499413411

DOMENICA 26 MAGGIO: AUTOEXPO

Esposizione dei nuovi modelli di auto dei concessionari locali

In Piazza Pierobon

info@procittadella.it

GIOVEDì 30 MAGGIO: GEO FILM FESTIVAL 4 EDIZIONE

Premio Internazionale di Cinematografia per l’assegnazione dei “Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano”.

Proiezione dei film in concorso

In Torre di Malta

Ore 20.45

Info 338 410 1659

LUNEDI 6 – 13 – 20 - 27 MAGGIO: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

In centro storico

GIOVEDì 2 – 9 – 16 – 23 - 30 MAGGIO: MERCATO KM0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

In Centro Storico

Info

Ufficio Turistico IAT e Mura di Cittadella by Historia Travel s.r.l. - servizi per il turismo

Porte Bassanesi n. 2 - 35013 Cittadella - Padova

Tel. + 39 0499404485

www.muradicittadella.it

cittadella@historiatravel.it

Vivi l'esperienza di Camminare sopra le Mura medievali

