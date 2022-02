Tutti gli eventi di marzo a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di febbraio (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Eventi in progrmma

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica sopra le Mura a 15 metri d'altezza con Musei lungo il percorso.

Ora solare: 9 -17, ultimo ingresso ore 16

Ora legale: 9 -18, ultimo ingresso ore 17

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

Ricorda il Super Green Pass!

GIOVEDì 24 FEBBRAIO: CARNEVALE SOPRA LE MURA DI CITTADELLA

Giovedì Grasso e Martedì Grasso sali sopra le Mura!

Indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda... Se il tuo travestimento sarà particolarmente divertente verrai fotografato e le foto dei personaggi più simpatici verranno pubblicate nei nostri social!

Dalle 9 alle 17, ultimo ingresso 16. Biglietteria in Porta Bassano, ingresso € 5 / € 3.

SABATO 5 MARZO: DI CASTELLO IN CASTELLO

Una serie di visite guidate nelle più belle città murate della Pedemontana: Cittadella, Castelfranco Veneto, Conegliano, Asolo, Bassano del Grappa, Marostica.

Questa avventura inizia da un castello unico nel suo genere: le Mura di Cittadella!

Sali a 15 metri d'altezza sopra le Mura, assieme ad una guida esperta, potrai “camminare nella storia”. Dopo il Camminamento scenderai in città per scoprire i suoi monumenti storici.

Ore 11, durata due ore, incontro all'ufficio turistico IAT - Porte Bassanesi, 2

Costo € euro 10 a persona (che comprende guida e ingressi Mura e Musei lungo il percorso)

Bambini fino a 6 anni gratis, Prenotazione obbligatoria entro 48 ore antecedenti.

Info e prenotazioni tel 0499404485 cittadella@historiatravel.it

GIOVEDì 10 MARZO: PROSA NAZIONALE

Paolo Conticini in “La Prima Volta”

di Paolo Conticini e Luigi Russo - regia di Luigi Russo

Ore 21:00, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

SABATO 19 MARZO: CABARET

A Cura di "Cittadella del Musical"

Ore 21:00, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO:

VENETO A TAVOLA

Mercatino di prodotti alimentari, erboristici e di artigianato, salutistici.

Presso il centro storico dalle 8 alle 18

Info: info@venetoatavola.it

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO:

LUNA PARK

In occasione della Fiera di San Giuseppe il luna park sarà al piazzale di Villa Rina in via Riva del Grappa

Info 0499413441

DOMENICA 20 MARZO: FIERA DI SAN GIUSEPPE

Festa di Primavera: esposizione di prodotti tipici, florovivaismo, artigianato

rievocazione antichi mestieri per tutto il giorno.

Luna Park e giostre per bambini al Park Villa Rina in via Riva del Grappa

Presso centro storico e Piazza Pierobon.

Info Pro Cittadella 0495970627 info@procittadella.it

*DOMENICA 20 MARZO: EQUINOZIO DI PRIMAVERA, L'ALBA PERFETTA

Guardiamo l'alba dalla torre di Malta.

Dalle ore 6:00 alle ore 7:00, si potrà salire sul belvedere della Torre di Malta per

poter ammirare “ l'alba perfetta”, che sorge esattamente a est.

€ 3 a persona. Esibizione di Super Green Pass.

Ingresso della Torre dalla Strada del Cristo.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

DOMENICA 20 MARZO: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

VENERDì 25 MARZO: CONCERTO

Matthew Lee in “Swing Rock & Love!”

Matthew Lee piano e voce - Frank Carrera chitarra - Alessandro Infusini basso elettrico

Matteo Pierpaoli batteria

Ore 21:00, Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

FINO AL 20 MARZO 2022: MOSTRA “MURA CHE UNISCONO. SALONICCO A CITTADELLA”

Una mostra internazionale dalla doppia anima.

Alla scoperta delle cinta muraria di Salonicco, in Grecia e delle Mura di Cittadella.

Orari: Venerdì 15:30-18:30, Sabato e Domenica 11-13/15-18:30

A Palazzo Pretorio www.muracheuniscono. com

LUNEDI 7 – 14 – 21 - 28 MARZO:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 3 – 10 – 17 – 24 - 31 MARZO:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Info web