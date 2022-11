Tutti gli eventi di novembre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di novembre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

MONUMENTI APERTI NEL MESE DI NOVEMBRE

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di Apertura:

tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

1 novembre e tutte le domeniche dalle 10 alle 14

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

1 novembre, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10 alle 16

PALAZZO PRETORIO

Orari di Apertura:

Dal 12 novembre Mostra di Arte Contemporanea

ORATORIO DEL SALVATORE

Apertura prevista prossimamente

Scopri la Cittadella Card: visiti 5 monumenti a soli 10€

EVENTI NEL MESE DI NOVEMBRE

MARTEDì 1 NOVEMBRE: FESTA DI TUTTI I SANTI A CITTADELLA

Camminamento di Ronda aperto dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

Teatro Sociale aperto dalle 10 alle 16.

Museo del Duomo aperto dalle 10 alle 14.

VENERDI’ 4 NOVEMBRE: FESTA DELLUNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Ore 8 Alzabandiera in Piazza Pierobon.

Ore 8:30 presso il cortile della scuola primaria "L. Cornaro" alzabandiera onore ai caduti con posa di corona di alloro.

Ore 17:30 Ammaina bandiera in Piazza Pierobon.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE: COMEDY RING

Una serata all'insegna del divertimento con i comici più famosi d'Italia.

Al Teatro Sociale, ore 21:30.

Per info: 346.6992876

*SABATO 5 NOVEMBRE: PROSA AMATORIALE

La Compagnia Teatrale "Ridendosimpara" presenta "Don Checo".

Ingresso devoluto in beneficienza all'associazione Aiutismo.

Ore 21 al Teatro Sociale

DOMENICA 6 NOVEMBRE: FESTA D'AUTUNNO

In Piazza Pierobon ci sarà il mercatino "Tutto in Piazza" dalle 9 alle 18.

info@procittadella.it

DOMENICA 6 NOVEMBRE: ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO

Ore 9:15 Santa messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre presso la Chiesa del Torresino. A seguire Sfilata con il Gonfalone del Comune la Banda Musicale ed i vessilli delle varie Associazioni presenti, Alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti in Piazza Pierobon, Discorso celebrativo, Deposizione corona d'alloro al Cimitero Austroungarico.

VENERDì 11 NOVEMBRE: CONCERTO PER ORGANO

Concerto per Organo Callido di Luca Sartore.

Ore 20:45 al Duomo di Cittadella

info 0495970237

DA SABATO 12 NOVEMBRE: MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA

Per celebrare insieme a voi i 20 anni di attività di Fondazione Palazzo Pretorio, si inaugura la mostra "Basmati - The Video is the Massage".

Si tratta di un duo di videoartisti impegnati nella ricerca legata alle possibilità espressive del linguaggio visivo multimediale.

Info: www.fondazionepretorio.it

DA SABATO 12 A DOMENICA 20 NOVEMBRE: MOSTRA D'ARTE LOCALE

L'Associazione Altre Parole espone le opere dei propri associati, i pazienti di oncologia dell'Ospedale di Cittadella.

Info: 0499413411

MARTEDì 15 NOVEMBRE: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

"Trappola per topi" con Lodo Guenzi

Teatro sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

SABATO 19 E DOMENICA 20 NOVEMBRE: LEGUMI CHE PASSIONE

Veneto a Tavola organizza l'esposizione di molteplici varietà di legumi presenti in ogni regione italiana.

In Centro Storico ore 9-18

info: www.venetoatavola.it

DOMENICA 20 NOVEMBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato e delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 20 NOVEMBRE: SCI IN PIAZZA

Lo Sci Club Amici della Montagna presenta le attività della stagione invernale 2022-23.

Esposizione di attrezzature e abbigliamento tecnico per sci e snowboard,

Piazza Pierobon dalle 9 alle 18:30.

info 0499413411

DA DOMENICA 27 NOVEMBRE 2021 A DOMENICA 8 GENNAIO 2023: CITTADELLA, CITTA' DEL NATALE

- Villaggio di Babbo Natale in centro

- Leccornie, prodotti tipici e tanta magica atmosfera natalizia in tutto il centro storico

- Grande Albero di Natale in Piazza Pierobon

- Trenino e altre giostrine per i bambini

- Negozi sempre aperti

Info Comune di Cittadella www.comune.cittadella.pd.it

MARTEDì 29 NOVEMBRE: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

"Sani!" di e con Marco Paolini

Teatro sociale di Cittadella ore 21.00

Info info@procittadella.it

LUNEDI 7 – 14 – 21 - 28: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 3 – 10 – 19 - 24: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

