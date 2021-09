Tutti gli eventi di ottobre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di ottobre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

TUTTI I GIORNI:

CAMMINAMENTO DI RONDA

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Orari di apertura:

Ora legale: lun-ven 9-14 /15-18, sab -dom 9-18

Ora solare: lun - ven 9-14 /15-17, sab- dom 9-17

ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Biglietteria a Porta Bassano.

Ricorda il Green Pass!

IL NUOVO MUSEO DEL DUOMO

Il Museo custodisce opere d'arte di diversa natura: pittura, scultura, arti applicate, oggetti liturgici, che ci raccontano la storia e la fede di una comunità.

Orari di apertura:

Sabato: 17-19

Domenica e Festivi: 10-12/17-19

Ingresso in Piazza del Sagrato, 1- Cittadella (Pd)

www.museoduomo.it

Ricorda il Green Pass!

SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE: CITTA' DEI BALOCCHI

Festival dedicato alle famiglie con tante attrazioni per bambini: laboratori creativi, spettacoli itineranti, animazioni, giocolieri, spettacoli teatrali e molto altro.

Cittadella si trasformerà in una "città dei bambini" in cui anche i grandi possano tornare indietro nel tempo, spegnere per un po' il telefono e godersi un po' di spensieratezza.

Info: www.feboteatro.it

FINO AL 6 OTTOBRE: RASSEGNA degli ALLIEVI di ACCADEMIA APERTA

Orari:

Lunedì/Mercoledì/Giovedì: 10:00-12:30;

Venerdì: 16:00-18:30;

Sabato e Domenica: 10:00/12:30 - 16:00/18:30.

Chiesa del Torresino

Richiesto il green pass

DALL'8 AL 21 OTTOBRE: MOSTRA DI ARTE LOCALE

Valter D'Agostini presenta: Tra Presente e Passato.

Orari: Sabato-Domenica-Lunedì 10-13/16-19, giorni feriali 16-19

Chiesa del Torresino

Info: valterdagostini@libero.it

GIOVEDì 9 OTTOBRE: VIVALDI, AMOR SACRO

Concerto dell'orchestra Oficina Musicum Venetiae, Soprano Francesca Lombardi Mazzulli, Direttore al Clavicembalo Riccardo Favero.

Al Teatro Sociale ore 21, ingresso gratuito.

info: info@oficinamusicum.org

SABATO 9 E DOMENICA 10 OTTOBRE: FESTA DELLA ZUCCA

Sabato dalle 15 e domenica tutto il giorno laboratori didattici per bambini.

Performance di pittori locali, esposizione artigianale di hobbisti, mostra di attrezzi agricoli di una volta, mostra e concorso delle zucche.

Info www.comune.cittadella.pd.it

DOMENICA 10 OTTOBRE: MOTOCLUB CITTA' MURATA

Raduno di moto organizzato dal MotoClub Città Murata.

Ritrovo ore 9:00 in via Roma

Info 3927365397

MERCOLEDì 13 OTTOBRE: RIDE THE DREAMLAND

"Pedala in una terra da sogno" è il Giro del Veneto 2021.

Il Giro del Veneto professionisti Parte da Cittadella alle ore 12:25 e arriva a Padova alle 16:00.

Info: www.girodelveneto.com

GIOVEDì 14 E VENERDì 15 OTTOBRE: PROSA NAZIONALE

Ettore Bassi e Simona Cavallari in "Mi Amavi Ancora…"

di Florian Zeller - traduzione di Giulia Serafini - regia di Stefano Artissunch

Ore 21:00

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

SABATO 16 OTTOBRE: RIDE THE DREAMLAND

"Pedala in una terra da sogno" è il Giro del Veneto 2021.

Da Cittadella partono i cicloamatori della Granfondo VenetoGo, dalle ore 8 alle 8:30, con arrivo a Piazzola sul Brenta

Info: www.veneto-go.com

SABATO 16 OTTOBRE: DON CHECO

La compagnia Stabile Città Murata presenta Don Checo, uno spettacolo teatrale in lingua veneta.

Teatro Sociale ore 21:00

info: info@procittadella.it

FINO A SABATO 16 OTTOBRE: MOSTRA FANOLI-CANOVA

"Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil"

Orari: giovedì, venerdì 15-19 e sabato,

domenica 9-13/15-19

Dove: Palazzo Pretorio

Info: www.michelefanoli.it

DOMENICA 17 OTTOBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

GIOVEDì 21 OTTOBRE: PAESAGGI SONORI

Il bello del brutto musicale.

Rassegna di conferenze del M° Vittorio Cecchetto

Torre di Malta ore20:45

Richiesto Green Pass

Info: www.filarmonicacittadellese. com

SABATO 23 OTTOBRE: CAMMINAMENTO BY NIGHT PER LA FIERA

h 21:00 apertura del camminamento di ronda di notte con illuminazione di luci (ultimo ingresso ore 23). Biglietteria a Porta Bassano.

Necessario Green Pass, prenotazione non prevista.

cittadella@historiatravel.it

DA SABATO 23 A LUNEDì 25 OTTOBRE: FIERA FRANCA

Camminamento di Ronda aperto, Luna Park, Mostra Mercato di macchine agricole e giardinaggio, Tendone gastronomico con i tipici piatti veneti ed Expo. La mattina di lunedì Antico Mercato del Bestiame. Bancarelle in centro e lungo le rive.

Info Pro Cittadella 0495970627

DOMENICA 31 OTTOBRE: HALLOWEEN SOPRA LE MURA

Vieni a visitare le Mura di Cittadella in occasione di Halloween... Indossa un costume a tema e percorri il Camminamento di Ronda...

Orario: 9-17 Biglietteria a Porta Bassano. Esibizione di Green Pass in biglietteria

DOMENICA 31 OTTOBRE: DOMENICHE A TEATRO

La rassegna teatrale Domenica a Teatro al teatro sociale di Cittadella porta in scena spettacoli per la famiglia e i ragazzi.

Teatro Sociale h 16, info 0495970627

LUNEDI 6 – 13 – 20 - 27 OTTOBRE:

MERCATO CITTADINO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 2 – 9 – 16 - 23 -30 OTTOBRE:

MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

