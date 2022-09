Tutti gli eventi di settembre a Cittadella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/09/2022 al 30/09/2022 Orario non disponibile

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di settembre (info e foto by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it, https://www.facebook.com/IATCittadella/).

Dettagli

MURA E CAMMINAMENTO DI RONDA

Orari di Apertura:

Dal Lunedì alla Domenica dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

MUSEO DEL DUOMO

Orari di Apertura:

Dal Martedì alla Domenica dalle 10 alle 13.

TEATRO SOCIALE

Orari di Apertura:

Dal Martedì alla Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

PALAZZO PRETORIO

Orari di Apertura:

Dal Martedì alla Domenica dalle 15 alle 18.

ORATORIO DEL SALVATORE

Apertura prevista per questo autunno.

Scopri la Cittadella Card: visiti 5 monumenti a soli 10 euro

VENERDÌ 2 SETTEMBRE: COMMEDIA “LE BARUFFE CHIOZZOTTE”

Al Teatro all'Aperto in Campo della Marta

Ore 21

info@filarmoniaveneta.it

VENERDÌ 2 SETTEMBRE: QUATTRO MANI SULLE RUOTE

Presentazione della Raccolta Poetica di Fabio e Dario Panozzo, Reading a cura di Veronica Sacchetto, con Accompagnamento di Chitarra Classica del Maestro Matteo Del Negro.

Presso Sala Polifunzionale di Villa Rina, Ore 20.30

Info 0499413411

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE: BONSAI TRA LE MURA

Mostra di Bonsai

Orari Mostra 9:30-18:30 presso la Chiesa del Torresino

Info: info@marosticabonsaiclub.it

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE: CITTDELLA ART PARADE

Organizzata dall'Associazione culturale Vernice Contemporanea

sabato 3 settembre dalle ore 18 alle ore 22

domenica 4 settembre dalle ore 10 alle ore 18.30

Al Teatro all'Aperto del Campo della Marta e ai Giardini Pubblici

Omaggio a all'artista Francesco Conz, Cittaellese di nascita, che è stato un editore e collezionista italiano dei più importanti movimenti di neo-avanguardia: Fluxus.

Info vernicecontemporanea@gmail.com

LUNEDì 5 SETTEMBRE: SERATE DI ASTRONOMIA

Roberto Bizzotto presenta:

Apollo 11: La conquista della Luna

Al Teatro all'Aperto in Campo della Marta

Ore 21

info@filarmoniaveneta.it

DA SABATO 9 A DOMENICA 11 SETTEMBRE: MOSTRA D'ARTE LOCALE

Presso la Chiesa del Torresino

Info 0499413411

SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE: FESTA DEI VENETI

Convegni sulla storia del Veneto, cibo tradizionale, concerti in Piazza Pierobon.

Presso: Centro Storico

Info: info@raixevenete.com

SABATO 17 SETTEMBRE: ULTRA JAM CHOIR IN CONCERTO

L’intero incasso della serata sarà donato alle associazioni “Insieme per Mano” e “Altre Parole” per l’organizzazione di due giornate di prevenzione del tumore al seno.

Patrocinato dal Comune di Cittadella

prevendite https://www.ultrajam.it/ biglietteria.html

DOMENICA 18 e LUNEDì 19 SETTEMBRE: MOSTRA DEI FUNGHI E DEI FIORI D'AUTUNNO

Mostra micologica e dei fiori alla Chiesa del Torresino a cura del Gruppo Micologico Cittadellese

Domenica 9-13 /14:30-19

Lunedì 9-12

DOMENICA 18 SETTEMBRE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

DOMENICA 18 SETTEMBRE: FESTA DELLO SPORT

Le associazioni sportive del territorio mettono in mostra le loro specialità e i loro programmi per l'anno 2022-23. Prove gratuite, dimostrazioni e animazioni per tutta la famiglia.

Info 0499413411

DA VENERDì 23 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE: MOSTRA DI ARTE LOCALE

Rassegna delle opere degli allievi di Accademia Aperta

Alla Chiesa del Torresino

Info 0499413411

SABATO 24 E DOMENICA 25 SETTEMBRE: FESTA DELLA ZUCCA

Sabato dalle 15 e domenica tutto il giorno laboratori didattici per bambini.

Performance di pittori locali, esposizione artigianale di hobbisti, mostra di attrezzi agricoli di una volta, mostra e concorso delle zucche.

Stand gastronomico con specialità a base di zucca e birre artigianali.

In Piazza Pierobon e nelle vie del centro storico.

Info www.comune.cittadella.pd.it

DOMENICA 25 SETTEMBRE: GLORY ROADS

Una festa dedicata alla bicicletta.

La sesta edizione di Glory Roads, l’evento gravel che ti porterà a pedalare tra natura selvaggia e borghi medioevali.

Partenza ed arrivo da Jonny Mole a Pozzetto di Cittadella.

Due i percorsi:"Full Glory" di 150 km e "Half Glory" di 80 km.

Info: https://gloryroads.it/

LUNEDI 5 – 12 – 19 - 26: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

GIOVEDì 1 – 8 – 15 - 22 - 29: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Pierobon

Ufficio turistico Iat e Mura di Cittadella

www.muradicittadella.it - www.visitcittadella.it

cittadella@historiatravel.it +39/0499404485

#visitcittadella #muradicittadella

Info web