Alla scoperta delle grotte del Parco Frassanelle con le guide in costume ottocentesco

Il Parco Frassanelle solo domenica 15 maggio regalerà un’occasione unica per scoprire i suoi tesori: la visita del parco si potrà effettuare con una guida naturalistica, mentre la visita delle grotte avverrà con due “inviati speciali” in costume "dall’Ottocento", periodo in cui le grotte sono state ideate e costruite. Infine, anche la visita della Villa del Parco sarà impreziosita dalla presenza straordinaria della contessa Francesca Papafava, proprietaria del Parco, che racconterà storie e curiosità sulla sua nobile famiglia.

Non mancheranno l’animazione per i bambini, a cura dell’associazione Giocando Si Impara, il laboratorio dedicato alle bolle di sapone giganti e la pittura dal vivo. Per il ristoro nel Parco, sarà ancora presente l’Azienda Agricola Valle Madonnina con panini, affettati e formaggi di produzione propria ed altre golosità. In questa giornata l’azienda proporrà anche una degustazione a km zero.

Prezzi

Ingresso parco

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

Ingresso parco + grotte + visita guidata alla villa

La visita guidata alla Villa, alle 11 e alle 15, è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15. Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Parco Frassanelle è aperto dalle 10 e anche di sabato.

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/

Per prenotazioni: info@frassanelle.it

https://www.facebook.com/parcofrassanelle

https://it.frassanelle.com/

