Un salto nel Medioevo, tra falchi e mercenari, al Parco Frassanelle

Il Medioevo riprende vita per un giorno al Parco Frassanelle, domenica 8 maggio, a partire dalle 10. I grandi e piccoli visitatori dell’amato parco di Rovolon in questa occasione potranno conoscere da vicino gufi, civette, aquile, osservarli in volo e scoprire gli aspetti più affascinanti dell’antica disciplina della falconeria assieme a Silvia e Tarim della Falconeria Zen.

Il programma prevede, dalle 11 circa, la didattica e presentazione dei rapaci e, nel pomeriggio, anche le passeggiate con la poiana nel parco (due turni, alle 14 e alle 15, a numero chiuso, prenotazioni info@frassanelle.it) accompagnati dai falconieri. Dalle 16, invece, si potranno conoscere i rapaci notturni e vedere il volo del gufo.

Sempre nel Parco, la Compagnia della Torlonga ricostruirà la vita e le attività di una compagnia mercenaria di fine ‘300: un piccolo accampamento medioevale dove, durante tutta la giornata, si potrà assistere a scene di vita quotidiana medievale, duelli corpo a corpo, produzione di monete dell’epoca, e scoprire i profumi e le qualità delle erbe medicamentose.

Non mancheranno l’animazione per i bambini, a cura dell’associazione Giocando Si Impara, e, per tutti, la Caccia al tesoro e l’Incontro pittorico con Sorseggiare la Pittura. Da non perdere, come sempre, le visite alla Villa e alle Grotte e, per chi non si porterà il cestino da casa, panini, affettati e formaggi di produzione propria ed altre golosità dell’Azienda Agricola Valle Madonnina e di Le Delizie di Nonna Tea, oltre alle birre artigianali di Birrificio Monterosso.

adulti: euro 7, bambini (4 – 12 anni): euro 3,50, bambini fino a 3 anni: gratis

adulti: euro 11 adulti, bambini (4 – 12 anni): euro 5,50, bambini fino a 3 anni: gratis

La visita guidata alla Villa, alle 11 e alle 15, è a numero chiuso, solo su prenotazione (massimo 25 persone per turno) e consigliata ai bambini di età superiore agli 8 anni. Biglietto unico euro 15. Nel biglietto della visita guidata alla villa sono compresi gli ingressi al parco e alle grotte con visita in autonomia.

Parco Frassanelle è aperto anche sabato 7 maggio.

Per aggiornamenti e dettagli sul programma: https://it.frassanelle.com/falchi-mercenari-seconda-edizione/

Per prenotazioni: info@frassanelle.it

https://it.frassanelle.com/falchi-mercenari-seconda-edizione/

