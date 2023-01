Prezzo non disponibile

Di seguito tutti gli eventi di febbraio al Museo della Padova Ebraica.

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

ORE 12.30 E15.30

"Perché la memoria non cada nell'oblio"

VISITA GUIDATA

In occasione del Giorno della Memoria 2023, vi proponiamo una visita attraverso la quale fare Memoria della persecuzione nazifascista a Padova.

Documenti e testimonianze saranno protagonisti di questo percorso

che inizierà al Museo e proseguirà con la visione di “Tre storie”.

Un video, prodotto in occasione del Giorno della Memoria 2021, racconta in un breve documentario la testimonianza di tre donne che hanno vissuto la Shoah direttamente o attraverso membri della famiglia.

Il percorso si concluderà con la visita alla Sinagoga Italiana.

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

whatsapp 3756347243

MARTEDI 31 GENNAIO 2023 ore 18

al Museo della Padova Ebraica

TESTIMONIANZA del PROF. BORYS ZABARKO

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

whatsapp 3756347243

MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2023 ore 11

presso il

Centro Culturale San Gaetano

Presentazione del libro di Ilaria Pavan

“Le conseguenze economiche delle leggi razziali”

il Mulino 2022

GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2023 alle ore 18

al Museo della Padova Ebraica

"Evelina Valbrega e i suoi bambini"

conferenza di approfondimento sul tema della Memoria

interverranno

EVA VITALI NORSA e MARIAROSA DAVI

"A Torino negli anni 30 in una umile casa di ringhiera viveva

la famiglia Valabrega Jachia composta da Evelina Valabrega

vedova Jachia ed i suoi 4 bambini,

la madre ed il fratello.

Nel 1943 probabilmente in fuga verso Trieste

giungono a Montagnana dove vengono arrestati

e condotti al campo di Vo euganeo.

Da li deportati ed assassinati ad Aushwitz."



La storia di questa famiglia è venuta recentemente alla luce

grazie alle ricerche di Eva Vitali Norsa e Mariarosa Davi

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

whatsapp 3756347243

LUNEDI' 13 FEBBRAIO 2023 alle ore 18

al Museo della Padova Ebraica

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

"Memorie di Lucy Kalika"

interverranno

Edda Fogarollo e Francesco Berti

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

whatsapp 3756347243

MARTEDI 14 FEBBRAIO 2023 ore 18

al Museo della Padova Ebraica

presentazione del volume

"Gli ebrei a Padova dal Medioevo ai giorni nostri. Il valore di una presenza"

a cura di Pier Cesare Ioly Zorattini, Adolfo Locci, Stefano Zaggia

Saranno presenti i curatori

Interveranno:

Prof.ssa Donatella Calabi (già Docente di Storia dell'Architettura presso l'Università IUAV di Venezia)

Prof. Carlo Fumian (già Docente di Storia Contemporanea, presso l'Università di Padova)

info e prenotazioni: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267 (dal lunedì al giovedì 9-16)

whatsapp 3756347243

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail museo@padovaebraica.it

Tel. 049 661267

whatsapp 3756347243

Sito web www.museopadovaebraica.it

Il Film Generazione va, generazione viene è

stato realizzato anche grazie al contributo dei fondi otto per mille dell'Ucei.

